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Karbonat diş beyazlatmaz

Karbonat diş beyazlatmaz
Ağız ve diş sağlığı ihmal ediliyor. Altınbaş Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hakkı , yan dişe kolonya basmak, karbonatla beyazlatmaya çalışmak gibi evde yapılan müdahalelerin yanlış olduğunu söylüyor. Dişleri karbonat gibi maddelerle fırçalamanın diş yüzeyine zarar verdiğini belirten Prof. Dr. Sunay, "Karbonat, dişin en dış tabakası olan mine yüzeyinde aşınmalara ve çiziklere sebep olur. Diş parlaklığını kaybeder ve bu aşınmış alanlarda daha kolay lekelenmeler oluşur" uyarısında bulunuyor. Diş ağrılarını dindirmek için kolonya uygulamaları hakkında da bilgi veriyor. "Bu uygulamalar yumuşak dokuda tahrişe neden olur ve ağrı kesici özelliği yoktur. Ağrı, ancak etken ortadan kaldırıldığında yok olur" diyor.

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