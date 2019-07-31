Hastalıkların ç'üzüm'ü

Hem tadı hem kokusuyla mutluluk veren üzüm, yaz aylarında tezgahları süslüyor. İçerdiği vitamin ve minerallerle hastalıklara karşı koruyor. Faydaları şöyle sıralanıyor:
● Migren ağrılarını dindirir.
● Sindirimi hızlandırır.
● Meme kanserini engeller.
● Göz hastalıklarından korur.
● Kan basıncını ve kolesterolü dengeler. Kalbi korur.
● Böbrekleri güçlendirir.
● Egzama şikayetlerini bitirir.
● Saç dökülmesini engeller.
● Migren ağrılarını dindirir.
● Sindirimi hızlandırır.
● Meme kanserini engeller.
● Göz hastalıklarından korur.
● Kan basıncını ve kolesterolü dengeler. Kalbi korur.
● Böbrekleri güçlendirir.
● Egzama şikayetlerini bitirir.
● Saç dökülmesini engeller.
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