Hastalıkların ç'üzüm'ü

Hem tadı hem kokusuyla mutluluk veren üzüm, yaz aylarında tezgahları süslüyor. İçerdiği vitamin ve minerallerle hastalıklara karşı koruyor. Faydaları şöyle sıralanıyor:



● Migren ağrılarını dindirir.

● Sindirimi hızlandırır.

● Meme kanserini engeller.

● Göz hastalıklarından korur.

● Kan basıncını ve kolesterolü dengeler. Kalbi korur.

● Böbrekleri güçlendirir.

● Egzama şikayetlerini bitirir.

● Saç dökülmesini engeller.