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Hastalıkların ç'üzüm'ü

Hastalıkların ç'üzüm'ü
Hem tadı hem kokusuyla mutluluk veren üzüm, yaz aylarında tezgahları süslüyor. İçerdiği vitamin ve minerallerle hastalıklara karşı koruyor. Faydaları şöyle sıralanıyor:

Migren ağrılarını dindirir.
● Sindirimi hızlandırır.
Meme kanserini engeller.
● Göz hastalıklarından korur.
Kan basıncını ve kolesterolü dengeler. Kalbi korur.
● Böbrekleri güçlendirir.
Egzama şikayetlerini bitirir.
● Saç dökülmesini engeller.

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