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Dökülen saçlara ozon mucizesi! İşte ile ilgili bilinmeyenler...

Yenileyici ve kuvvetlendirici etkisiyle , vücudu temizliyor. Saç dökülmesini durduruyor, ciltte kırışıklık oluşumunu geciktiriyor. Bağırsakları güçlendiriyor. İşte ile ilgili bilinmeyenler...

Dökülen saçlara ozon mucizesi
Değişen beslenme alışkanlıkları, hastalıkları da beraberinde getiriyor. Doğal besinlerden uzaklaşıp paketli gıdaların tüketiminin artması den diyabete, tansiyondan obeziteye kadar yüzlerce kronik hastalığa neden oluyor. Hastalıklar bu kadar arttıkça, tedavi yöntemleri de çeşitleniyor. Son dönemde popülerliği artan , kronik hastalıklara umut oluyor. İç Hastalıkları Uzmanı Dr. M. Nafiz Karagözoğlu, bu tedavinin bilinmeyenlerini sadece TAKVİM'e açıklıyor. Üç oksijen atomundan oluşan ozon, insan vücudunun çalışmasını düzenliyor. Bedenin koruyucu sistemlerini çalıştırıyor. Hücrelerin, dokuların ve organların yenilenmesini sağlıyor. Tüm sistemler üstündeki yenileyici ve kuvvetlendirici etkisi ile hastalıklarla mücadeleye yardımcı oluyor.



KİŞİYE ÖZEL TEDAVİ
Medikal , sistemik ve lokal olmak üzere iki şekilde uygulanıyor. Hangi hastaya hangi yöntemin uygulanacağı, muayene sonrası doktor tarafından kararlaştırılıyor. Yani ozon tedavisi, kişiye özel uygulanıyor. Sistemik uygu-lamalarda kan ozon-lanması ve fitil yöntemi uygu-lanıyor. Hastanın kanı alınarak vakumlu bir cam şişede ozonlanıyor. Ardından damar yolundan tekrar hastaya veriliyor. Lokal yöntemler; dış kulak yolu, eklem içi, vajinal ozon şeklinde uygulanıyor. Ozon aşısı, kişinin damarından alınan kan, enjektör içinde ozonlanarak kalça içine veriliyor. Ozon aşısı, bağışıklığın güçlenmesinde, alerjik durumları tedavi edilmesinde uygulanıyor.



KANSERİ ÖNLER
Güçlü bir dezenfektan olan ozon, su kaynaklarını da temizliyor. Monako Belediyesi 1890'lı yıllardan beri sularını ozonla arındırıyor. Sindirim sistemini temizleyen ozon, iyileştirici ve güçlendirici etkisiyle biliniyor. Tedavi edici etkisi olan ozon, hastalıkları önlemeye de yardımcı oluyor. Bağışıklık sistemini hazır güçlü ve yetenekli hale getiren ozon, hastalıklara karşı vücudu koruyor. Bu sayede hastalıkların ve hatta kanserin bile görülmesini önlüyor.



CİLDE GENÇLİK AŞILAR
Cilt altına uygulanan medikal ozon-oksijen karışımı, mikro iğneleme ile uygulanıyor. Yüz, göz çevresi ve alın derisine uygulanarak cildi gençleştirmeye yardımcı oluyor. Ozon tedavisi, çağın problemi olan saç dökülmesini de tedavi ediyor. Dökülme problemlerinde ozonlu PRP'yle yüz güldürücü sonuçlar alınabiliyor. Özellikle kadınların yakındığı selülit ve bölgesel zayıflamada da ozon tedavisi uygulanabiliyor.


DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU'NUN KALEMİNDEN OZON TEDAVİSİNİN BİLİNMEYENLERİ - BİTTİ

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