Bugünkü
Takvim

yla terlemeye son

Adaçayıyla terlemeye son
Hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte terleme sorunu yaşanıyor. Bu durum, pek çok kişi için kabusa dönüşüyor. Kıyafetlerin ıslak görünmesine yol açarken, koku ve mantar gibi dermatolojik şikayetlere de neden olabiliyor. Dermatoloji Uzmanı Dr. Burçak Bozdemir Aral, terlemeye karşı etkili yöntemleri sıralıyor:

PAMUKLU GİYİNİN: Açık renk ve teri çeken pamuklu kıyafetler, terleme sorunlarını bitirir.

BOL SU İÇİN: Sanılanın aksine bol sıvı tüketimi terlemeyi artırmaz. Su vücut sıcaklığını dengede tutmayı sağlar.

ADAÇAYI İÇİN: ve domates suyu da ter bezlerinin etkinliğini azaltır.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSağlık HaberleriAdaçayıyla terlemeye son
Diğer Sağlık Haberleri Tüm sağlık haberleri
Tüm Sağlık Haberleri