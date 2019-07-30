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Kolesterole bir çay! İşte Kolestrolü düşüren besinler

Kolesterole bir çay

Kolesterol, dünyada ve ülkemizde en sık görülen sağlık sorunları arasında bulunuyor. Uzman Diyetisyen Şebnem Kandıralı Yıldırım, kolesterolü düşüren besinleri sıralıyor:

ÇAY: Çaydaki flavonoidler kan damarlarını rahatlatır. Kanın pıhtılaşmasını engeller.

KAKAO: Kötü kolesterolü düşürür. Kalbi korur.

ISPANAK: Lutein içerir. Kalp krizinden korur.

SARIMSAK: Kolesterolü düşürür. Kan pıhtılarını önler.

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