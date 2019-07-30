Kolesterol, dünyada ve ülkemizde en sık görülen sağlık sorunları arasında bulunuyor. Uzman Diyetisyen Şebnem Kandıralı Yıldırım, kolesterolü düşüren besinleri sıralıyor:
ÇAY: Çaydaki flavonoidler kan damarlarını rahatlatır. Kanın pıhtılaşmasını engeller.
KAKAO: Kötü kolesterolü düşürür. Kalbi korur.
ISPANAK: Lutein içerir. Kalp krizinden korur.
SARIMSAK: Kolesterolü düşürür. Kan pıhtılarını önler.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.