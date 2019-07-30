ŞEKER MOLASI



51 yaşındayım. 5 yıldır şeker hastasıyım. "Şeker erkekliği bozar" diyorlar. Tedbir alabilir miyim?

Şeker hastalığı çeşitli rahatsızlıklara neden olabilir. Böyle olmaması için perhizi doğru yapmalısınız. İlaçları düzenli kullanmalısınız. Yeterince su içmeli, hareket etmeli ve stres kontrolü yapmalısınız. Bunları yapmazsanız kan şekeri yüksek gider. Damarlar bozulur. Cinsel hayatınız sekteye uğrar. Bu yüzden, bugünün işini yarına bırakmayın...