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Fazlası da zarar! 'na sorulan sorular ( 2019)

ta yaşanan sorunlar, çiftleri mutsuz ediyor. Erkekler özellikle artırmak kulaktan dolma önerilerle çeşitli besinleri ve bitkileri tüketiyor. Ancak bu durum, aşırıya kaçıldığında sağlığı bozuyor ve yaşamı tehdit ediyor. Uzmanı Dr. , çiftleri uyarıyor. İşte Dr. Nafiz Karagözoğlu'nun 2019 tarihli Takvim gazetesi yazısında okurlarından gelen sorulara verdiği cevaplar....

Fazlası da zarar
ŞEKER MOLASI

51 yaşındayım. 5 yıldır şeker hastasıyım. "Şeker erkekliği bozar" diyorlar. Tedbir alabilir miyim?
Şeker hastalığı çeşitli rahatsızlıklara neden olabilir. Böyle olmaması için perhizi doğru yapmalısınız. İlaçları düzenli kullanmalısınız. Yeterince su içmeli, hareket etmeli ve stres kontrolü yapmalısınız. Bunları yapmazsanız kan şekeri yüksek gider. Damarlar bozulur. Cinsel hayatınız sekteye uğrar. Bu yüzden, bugünün işini yarına bırakmayın...

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