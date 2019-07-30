ŞEKER MOLASI
51 yaşındayım. 5 yıldır şeker hastasıyım. "Şeker erkekliği bozar" diyorlar. Tedbir alabilir miyim?
Şeker hastalığı çeşitli rahatsızlıklara neden olabilir. Böyle olmaması için perhizi doğru yapmalısınız. İlaçları düzenli kullanmalısınız. Yeterince su içmeli, hareket etmeli ve stres kontrolü yapmalısınız. Bunları yapmazsanız kan şekeri yüksek gider. Damarlar bozulur. Cinsel hayatınız sekteye uğrar. Bu yüzden, bugünün işini yarına bırakmayın...
51 yaşındayım. 5 yıldır şeker hastasıyım. "Şeker erkekliği bozar" diyorlar. Tedbir alabilir miyim?
Şeker hastalığı çeşitli rahatsızlıklara neden olabilir. Böyle olmaması için perhizi doğru yapmalısınız. İlaçları düzenli kullanmalısınız. Yeterince su içmeli, hareket etmeli ve stres kontrolü yapmalısınız. Bunları yapmazsanız kan şekeri yüksek gider. Damarlar bozulur. Cinsel hayatınız sekteye uğrar. Bu yüzden, bugünün işini yarına bırakmayın...
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.