Karaciğer dostu semizotu

Yüksek oranda C vitamini içeren yaz sebzesi semizotu, sağlıklı hayatın kapılarını aralıyor. Sindirim sistemini hızlandıran bu mucize sebze, kabızlığı engelliyor. İdrar söktürücü etkisiyle böbreklerin çalışmasını düzenliyor. Enerji veriyor. Kan şekerinin dengelenmesini sağlıyor. Ağrı kesici etkisiyle dikkat çeken semizotu, kas ve kemik yapısını güçlendiriyor. Felç ve inme riskini azaltıyor. Kalp ve damar sağlığını koruyor. Karaciğeri güçlendiriyor.
- Sağlık
- 29.07.2019
- Gazete
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