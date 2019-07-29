Kansızlık ömürden çalar

Demir eksikliğine bağlı görülen kansızlık, yediden yetmişe herkesi tehdit ediyor. Hematoloji-İç Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Yılmaz, bu hastalığın tüm dünyada 500 milyon kişiyi etkilediğini söylüyor. Doğurgan dönemdeki kadınlarda, bebeklerde ve okul çağındaki çocuklarda sık görülen kansızlık, yaşam kalitesini de olumsuz etkiliyor. Halsizlik, yorgunluk, çarpıntı ve nefes darlığı gibi şikayetlere neden oluyor. Demir eksikliği, daha çok yanlış beslenme alışkanlıkları, adet düzensizlikleri, fazla adet kanaması ve artmış gebelik oranlarıyla ortaya çıkıyor. Prof. Dr. Mehmet Yılmaz, kronik bir hastalık olan kansızlığın ömrü kısalttığına dikkat çekiyor. Doktorun önerdiği tedavinin yanında, doğru besinleri tüketmek gerektiğini söylüyor.
- Sağlık
- 29.07.2019
- Gazete
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