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annenizin eseri

Kanser annenizin eseri
Modern hayatın vebası , hızla yayılıyor. Bilim dünyası, bu hastalığın sebeplerini araştırmaya devam ediyor. Pittsburg Üniversitesi'nde yapılan araştırmaya göre obez annelerden doğan bebekler, ileride kansere yakalanma riskiyle karşı karşıya kalıyor. Kadın Hastalıkları Doğum ve Uzmanı Op. Dr. Betül Görgen, bu araştırma hakkında bilgi veriyor. "Vücut kitle indeksi 40 ve üstünde olan annelerden doğan çocuklarda ilk 5 yaşta lösemi riski yüzde 57 daha fazladır" diyor. Kanserden korunmak için fastfood ve şekerden uzak durulmasını öneriyor.

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