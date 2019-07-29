İki gözüm yumurta

Değerli vitamin ve mineraller içeren yumurta, vücuda güç veriyor. Anne sütünden sonra en değerli protein kaynağı olarak bilinen yumurtanın günde bir tane tüketilmesi öneriliyor. Kalp hastalıklarından ölüm riskini azaltan, hafızayı güçlendiren yumurtanın sağlığa faydaları şöyle sıralanıyor:



● Gözleri besler. Gece körlüğü ve göz kuruluğuyla savaşır.



● İyi kolesterolü yükseltir.



● Kalp hastalığı riskini azaltır.



● Bağışıklığı güçlendirir.



● Tokluk verir. Zayıflatır.



● Vücuda enerji verir.



● Beyin hücrelerini güçlendirir.



● Tiroit hormonlarının çalışmasını düzenler.