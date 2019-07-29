Aşk kokusu

Yemekleri lezzetlendiren, kokusuyla enerji veren fesleğen, sağlığı da koruyor. Cinsel hayata renk katıyor. Afrodizyak etkisi sayesinde cinsel isteği ve doğurganlığı artırıyor. Diğer faydaları şöyle sıralıyor:



✘ Ateş düşürücüdür.



✘ Meme kanseri riskini azaltır.



✘ Migrene iyi gelir.



✘ Kan şekerini dengeler.



✘ Balgam söktürücüdür.



✘ Yaşlanma karşıtıdır, yaşlılığın etkilerini azaltır.