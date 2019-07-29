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Aşk kokusu

Aşk kokusu
Yemekleri lezzetlendiren, kokusuyla enerji veren fesleğen, sağlığı da koruyor. Cinsel hayata renk katıyor. Afrodizyak etkisi sayesinde cinsel isteği ve doğurganlığı artırıyor. Diğer faydaları şöyle sıralıyor:

✘ Ateş düşürücüdür.

Meme kanseri riskini azaltır.

✘ Migrene iyi gelir.

✘ Kan şekerini dengeler.

Balgam söktürücüdür.

✘ Yaşlanma karşıtıdır, yaşlılığın etkilerini azaltır.

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