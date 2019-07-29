Aşk kokusu

Yemekleri lezzetlendiren, kokusuyla enerji veren fesleğen, sağlığı da koruyor. Cinsel hayata renk katıyor. Afrodizyak etkisi sayesinde cinsel isteği ve doğurganlığı artırıyor. Diğer faydaları şöyle sıralıyor:
✘ Ateş düşürücüdür.
✘ Meme kanseri riskini azaltır.
✘ Migrene iyi gelir.
✘ Kan şekerini dengeler.
✘ Balgam söktürücüdür.
✘ Yaşlanma karşıtıdır, yaşlılığın etkilerini azaltır.
✘ Ateş düşürücüdür.
✘ Meme kanseri riskini azaltır.
✘ Migrene iyi gelir.
✘ Kan şekerini dengeler.
✘ Balgam söktürücüdür.
✘ Yaşlanma karşıtıdır, yaşlılığın etkilerini azaltır.
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