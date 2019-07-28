Diyabet isteksiz yapar

Diyabet hastalığı nedir? Nasıl ortaya çıkar?
Hareketsiz yaşam, kötü beslenme alışkanlıkları ve obezite nedeniyle diyabet hastalığının görülme yaşı gittikçe düşüyor. Şeker hastalığı birçok organda hasara neden olarak genel anlamda hastaların hayat kalitesini düşürüyor. Hastalık; böbrek, göz ve kalp gibi organların yanı sıra peniste sertleşmeyi sağlayan tüp yapılarının kanlanmasını da azaltıyor. Şeker hastalığı, erkekte penis sertleşmesinde önemli işlevi olan penis atardamar ve toplardamarlarının yapısını bozuyor.
Diyabetin olumsuz etkilerini azaltmak için neler yapmak gerekiyor?
Hastanın mutlaka düzenli olarak evde şeker ölçümlerini yapması ve belli aralıklarla endokrinoloji ve metabolizma hastalıkları uzmanı tarafından kontrol edilmesi gerekiyor. Şeker hastalığının olumsuz etkilerinin en aza indirgenmesi için tedaviye uyum, çok önemli bir unsur olarak ön plana çıkıyor. Hastanın şeker hastalığıyla ilgili ilaçlarını düzenli kullanması ve şeker seviyesini düzene sokması, diyabet hastalığının penise vereceği zararın önüne geçilmesini sağlıyor. Böylelikle hastaların cinsel sağlıkları da daha iyi hale geliyor. Düzenli olarak egzersiz yapılması ve kilo verilmesi, kandaki kolesterol seviyelerini düşürerek penis kanlanmasını arttırıyor.
Bu hastalar nasıl beslenmeli?
Özellikle karbonhidrat ve proteinden zengin bir şekilde beslenen ve öğünlerinde sebzeden uzak duran şeker hastalarında kan kolesterol seviyelerinin yüksek seyrettiği bilinmektedir. Bu nedenle şeker hastalığına bağlı sertleşme problemi yaşayan erkeklerin öğünlerinde daha çok sebze ve meyve tüketmesi gerekmektedir.
Hareketsiz yaşam, kötü beslenme alışkanlıkları ve obezite nedeniyle diyabet hastalığının görülme yaşı gittikçe düşüyor. Şeker hastalığı birçok organda hasara neden olarak genel anlamda hastaların hayat kalitesini düşürüyor. Hastalık; böbrek, göz ve kalp gibi organların yanı sıra peniste sertleşmeyi sağlayan tüp yapılarının kanlanmasını da azaltıyor. Şeker hastalığı, erkekte penis sertleşmesinde önemli işlevi olan penis atardamar ve toplardamarlarının yapısını bozuyor.
Diyabetin olumsuz etkilerini azaltmak için neler yapmak gerekiyor?
Hastanın mutlaka düzenli olarak evde şeker ölçümlerini yapması ve belli aralıklarla endokrinoloji ve metabolizma hastalıkları uzmanı tarafından kontrol edilmesi gerekiyor. Şeker hastalığının olumsuz etkilerinin en aza indirgenmesi için tedaviye uyum, çok önemli bir unsur olarak ön plana çıkıyor. Hastanın şeker hastalığıyla ilgili ilaçlarını düzenli kullanması ve şeker seviyesini düzene sokması, diyabet hastalığının penise vereceği zararın önüne geçilmesini sağlıyor. Böylelikle hastaların cinsel sağlıkları da daha iyi hale geliyor. Düzenli olarak egzersiz yapılması ve kilo verilmesi, kandaki kolesterol seviyelerini düşürerek penis kanlanmasını arttırıyor.
Bu hastalar nasıl beslenmeli?
Özellikle karbonhidrat ve proteinden zengin bir şekilde beslenen ve öğünlerinde sebzeden uzak duran şeker hastalarında kan kolesterol seviyelerinin yüksek seyrettiği bilinmektedir. Bu nedenle şeker hastalığına bağlı sertleşme problemi yaşayan erkeklerin öğünlerinde daha çok sebze ve meyve tüketmesi gerekmektedir.
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