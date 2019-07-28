tadıyla damakları lezzetlendirenvücuda güç veriyor. İçerdiği vitamin ve mineraller sayesinde hastalıklara savaş açıyor, ağız konusunu engelliyor. Her ısırıkta vücuda sağlık veren elma, kemikleri güçlendiriyor ve kolesterolü düşürüyor. Kan şekerini ve tansiyonu dengeliyor. Hücreleri yeniliyor. Bu sayede cildin genç ve parlak görünmesini sağlıyor. Diyabeti önlüyor. Metabolizmanın çalışmasını hızlandırıyor. Gün boyu tok tutarak kilo vermeye yardımcı oluyor.