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genç ve formda kalma sırrını açıkladı

yıldızı , genç ve formda kalma sırrını paylaştı. Ara öğünlerinde bir tane yeşil elma yiyerek cildini beslediğini açıkladı. Yeşil elma hücreleri yeniliyor. Bu sayede cildin genç ve parlak görünmesini sağlıyor. Diyabeti önlüyor. Metabolizmanın çalışmasını hızlandırıyor. Gün boyu tok tutarak kilo vermeye yardımcı oluyor.

Gençlik iksiri elma
Ekşi tadıyla damakları lezzetlendiren yeşil elma, vücuda güç veriyor. İçerdiği vitamin ve mineraller sayesinde hastalıklara savaş açıyor, ağız konusunu engelliyor. Her ısırıkta vücuda sağlık veren elma, kemikleri güçlendiriyor ve kolesterolü düşürüyor. Kan şekerini ve tansiyonu dengeliyor. Hücreleri yeniliyor. Bu sayede cildin genç ve parlak görünmesini sağlıyor. Diyabeti önlüyor. Metabolizmanın çalışmasını hızlandırıyor. Gün boyu tok tutarak kilo vermeye yardımcı oluyor.

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