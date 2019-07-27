DÖNEM dönem açılan iştah, vücuda kilo olarak geri dönüyor. Diyetisyen Ezgi Mısırlı, tükettiğiniz besinlerin yanlış seçiminden dolayı açlık sorununun yaşandığını söylüyor. Tokluk hissi veren ve kilo vermeyi kolaylaştıran besinleri sıralıyor:

YUMURTA: Anne sütünden sonra en kaliteli protein kaynağıdır. Sabah kahvaltıda bir adet yumurta yemek, açlık krizini engeller. Vücut direncini artırır.

TARÇIN: İştahı azaltır ve kan şekerini dengeler. Yoğurdun ya da sıcak sütün içine atılıp tüketildiğinde açlık krizlerini bastırır.

ZEYTİNYAĞI: Avokado ve zeytinyağı, tekli doymamış yağlar içerir. Tokluk süresini uzatır. Kilo vermeyi kolaylaştırır.