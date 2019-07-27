Bugünkü
Takvim

Brezilyalı model formunun sırrını paylaştı

Brezilyalı model , formda kalma sırrını paylaştı. Düzenli olarak zeytinyağı ve avokado yediğini anlattı.

Yumurtayla yağlarınız erisin

DÖNEM dönem açılan iştah, vücuda kilo olarak geri dönüyor. Diyetisyen Ezgi Mısırlı, tükettiğiniz besinlerin yanlış seçiminden dolayı açlık sorununun yaşandığını söylüyor. Tokluk hissi veren ve kilo vermeyi kolaylaştıran besinleri sıralıyor:

YUMURTA: Anne sütünden sonra en kaliteli protein kaynağıdır. Sabah kahvaltıda bir adet yumurta yemek, açlık krizini engeller. Vücut direncini artırır.

TARÇIN: İştahı azaltır ve kan şekerini dengeler. Yoğurdun ya da sıcak sütün içine atılıp tüketildiğinde açlık krizlerini bastırır.

ZEYTİNYAĞI: Avokado ve zeytinyağı, tekli doymamış yağlar içerir. Tokluk süresini uzatır. Kilo vermeyi kolaylaştırır.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSağlık HaberleriBrezilyalı model Gisele Bündchen formunun sırrını paylaştı
Diğer Sağlık Haberleri Tüm sağlık haberleri
Tüm Sağlık Haberleri