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de afrodizyak etkisi! İşte

Afrodizyak etkiye sahip , aşk hayatına renk katıyor.

Börülceyle yüzünüz gülsün

BÖRÜLCENİN kurusu da, tazesi de şifa veriyor. İçerdiği vitamin ve mineraller ile sağlığı koruyan bu baklagil, aşk hayatını renklendiriyor. Afrodizyak etkisi ile cinsel gücü ve isteği artırıyor. Sindirimi destekleyen nin diğer faydaları şöyle sıralanıyor:

Akciğerleri korur ve güçlendirir.

● İdrar tutukluğunu önler.

Yanıklara sürülürse iyileşmesini hızlandırır.

● Kandaki şeker oranını ve yüksek tansiyonu düşürmeye yardımcı olur.

Kansızlığa iyi gelir.

● Kabızlığı giderir.

Bağışıklığı güçlendirir.

● Kalp hastalığı riskini düşürür.

Sindirimi hızlandırır.

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