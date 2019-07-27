İlişkide erkekler, güç ve mutluluk kriterlerine takılıyor. İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Nafiz Karagözoğlu, cinsel hayatta güç verecek besinlere değiniyor. C vitamini ve potasyum içeriği yüksek besinlerin cinsel gücü artırdığını ve mutluluk verdiğini söylüyor.
CİNSELLİĞİM BAŞARISIZ
Depresyon hapı almaya başladım. Cinsel hayatım allak bullak oldu. Hapı bıraksam mı?
Depresyon hapını doktor mu başladı, yoksa sen mi açık bir eczaneden aldın? Kafanıza göre ilaç alıyorsunuz. Olmaz. Her ilaç her şeye iyi gelmez. Bu tip ilaçlar, cinsel hayatı olumsuz etkileyebilir. Zaten depresyonda da istek azalabilir. İlacı kesin. Psikiyatri uzmanından randevu alın.
AŞKTA KRİZ
Eşim kalp krizi geçirdi. İlaç kullanıyor. Cinsel hayatımız krizden öncekine göre çok kötü. Doktora söylemeye çekiniyoruz. Ne yapalım sizce?
Cinsel hayat içinde öneri istenmesi ve verilmesi doğal bir durumdur. Her hastanın hastalığı kendine özeldir. Ancak genel tavsiyelerden bahsedebiliriz. Uygun ve düzenli egzersizler, hareketler cinsel ilişki sırasında olası riskleri azaltabilir. Doktorunuzun tavsiye edeceği kalp damar genişleticiler de ilişki öncesinde alınabilir.
PROSTAT OLMUŞUM
61 yaşındayım. 2 ay önce idrar tahlilimde kan çıktı. Prostat büyümüş dediler. 2 yıl önce de kum dökmüştüm. Kum dökmek prostatı büyütür mü?
Hayır büyütmez. Prostat bezi hastalıklarında, idrar kesesi hastalıklarında, böbrek taşlarında ve kum dökme diye özetlenen kristal birikimlerinde idrar yolunda kanama olabilir. Prostat beziyle ilgili tanı koyabilmek için idrar ve kan tahliliyle üroloji uzmanı muayenesi gerekir.
C VİTAMİNİ GÜÇ VERİR
1 yıllık evliyiz. Daha kuvvetli olmak istiyorum. İlişkide hemen bitiyorum. 'Erkek adam böyle mi olur?' dedirtmem. Önerdiğiniz meyve filan olursa hemen alırım. Ne yemeliyim?
Önce gerilme. Gerilim, güç kaybettirir. Rahatlık, rahatlık getirir. Avokado istek ve destek arttırıcı bir meyve kabul edilir. Yüksek oranda potasyum ve C vitamini içerir, içerisinde bulunan potasyum ile afrodizyak etki yaratarak cinsel isteği artırır. Aşırı tüketmek sakıncalıdır. Mutlaka muayene edilmen ve tahliller yapılman şart.
KAFAM ÇOK KARIŞTI
Nafiz Bey, ben 60 yaşındayım. 19 yıldır vajinal bölgemin kenarlarında kızarıklık var. Geçmiyor. Biyopsi yapıldı. Lezyon var dediler. İlaç verdiler. Kadın doktoru o bölgenin kesip alınması gerektiğini söyledi. Cilt doktoru "Kesinlikle olmaz" dedi. Ben şimdi ne yapayım?
Tedavi, tanıya göredir. Biyopsi sonucunuzu öğrenmem gerekir. 19 yıldır devam eden bir lezyon, prensip olarak ilerlemediyse ilaçlı tedaviler açısından yeterli zaman ihtimali taşıyor kabul edilir. Ozon tedavisi, mıknatıs tedavisi ve fitoterapi gibi destek tedaviler açısından değerlendirilmeniz uygun olabilir. Biyopsinizi bana iletin.
CİNSELLİĞİM BAŞARISIZ
Depresyon hapı almaya başladım. Cinsel hayatım allak bullak oldu. Hapı bıraksam mı?
Depresyon hapını doktor mu başladı, yoksa sen mi açık bir eczaneden aldın? Kafanıza göre ilaç alıyorsunuz. Olmaz. Her ilaç her şeye iyi gelmez. Bu tip ilaçlar, cinsel hayatı olumsuz etkileyebilir. Zaten depresyonda da istek azalabilir. İlacı kesin. Psikiyatri uzmanından randevu alın.
AŞKTA KRİZ
Eşim kalp krizi geçirdi. İlaç kullanıyor. Cinsel hayatımız krizden öncekine göre çok kötü. Doktora söylemeye çekiniyoruz. Ne yapalım sizce?
Cinsel hayat içinde öneri istenmesi ve verilmesi doğal bir durumdur. Her hastanın hastalığı kendine özeldir. Ancak genel tavsiyelerden bahsedebiliriz. Uygun ve düzenli egzersizler, hareketler cinsel ilişki sırasında olası riskleri azaltabilir. Doktorunuzun tavsiye edeceği kalp damar genişleticiler de ilişki öncesinde alınabilir.
PROSTAT OLMUŞUM
61 yaşındayım. 2 ay önce idrar tahlilimde kan çıktı. Prostat büyümüş dediler. 2 yıl önce de kum dökmüştüm. Kum dökmek prostatı büyütür mü?
Hayır büyütmez. Prostat bezi hastalıklarında, idrar kesesi hastalıklarında, böbrek taşlarında ve kum dökme diye özetlenen kristal birikimlerinde idrar yolunda kanama olabilir. Prostat beziyle ilgili tanı koyabilmek için idrar ve kan tahliliyle üroloji uzmanı muayenesi gerekir.
C VİTAMİNİ GÜÇ VERİR
1 yıllık evliyiz. Daha kuvvetli olmak istiyorum. İlişkide hemen bitiyorum. 'Erkek adam böyle mi olur?' dedirtmem. Önerdiğiniz meyve filan olursa hemen alırım. Ne yemeliyim?
Önce gerilme. Gerilim, güç kaybettirir. Rahatlık, rahatlık getirir. Avokado istek ve destek arttırıcı bir meyve kabul edilir. Yüksek oranda potasyum ve C vitamini içerir, içerisinde bulunan potasyum ile afrodizyak etki yaratarak cinsel isteği artırır. Aşırı tüketmek sakıncalıdır. Mutlaka muayene edilmen ve tahliller yapılman şart.
KAFAM ÇOK KARIŞTI
Nafiz Bey, ben 60 yaşındayım. 19 yıldır vajinal bölgemin kenarlarında kızarıklık var. Geçmiyor. Biyopsi yapıldı. Lezyon var dediler. İlaç verdiler. Kadın doktoru o bölgenin kesip alınması gerektiğini söyledi. Cilt doktoru "Kesinlikle olmaz" dedi. Ben şimdi ne yapayım?
Tedavi, tanıya göredir. Biyopsi sonucunuzu öğrenmem gerekir. 19 yıldır devam eden bir lezyon, prensip olarak ilerlemediyse ilaçlı tedaviler açısından yeterli zaman ihtimali taşıyor kabul edilir. Ozon tedavisi, mıknatıs tedavisi ve fitoterapi gibi destek tedaviler açısından değerlendirilmeniz uygun olabilir. Biyopsinizi bana iletin.
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