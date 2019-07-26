Yaşla beraber, kadınlarda östrojen erkeklerde ise testosteron hormonu seviyesi azalıyor. Bu durum, cinsel hayatta isteksizlik, erken boşalma ve sertleşememe sorunlarını beraberinde getiriyor. İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Nafiz Karagözoğlu, birbirine anlayış gösteren, sorunları birlikte çözen çiftlerin aşk hayatının bitmeyeceğini söylüyor.
- Sağlık
- 26.07.2019
- Gazete
Balayı sistiti nedir? Nafiz Karagözoğlu'na sorulan sorular (26 Temmuz 2019)
Yaşla beraber, kadınlarda östrojen erkeklerde ise testosteron hormonu seviyesi azalıyor. Bu durum, cinsel hayatta isteksizlik, erken boşalma ve sertleşememe sorunlarını beraberinde getiriyor. İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Nafiz Karagözoğlu cinsel sorunlarınıza en sağlıklı cevapları vermeye devam ediyor. İşte Nafiz Karagözoğlu'nun 26 Temmuz 2019 tarihli Takvim gazetesi yazısında okurlarından gelen sorulara verdiği cevaplar...
Yaşla beraber, kadınlarda östrojen erkeklerde ise testosteron hormonu seviyesi azalıyor. Bu durum, cinsel hayatta isteksizlik, erken boşalma ve sertleşememe sorunlarını beraberinde getiriyor. İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Nafiz Karagözoğlu, birbirine anlayış gösteren, sorunları birlikte çözen çiftlerin aşk hayatının bitmeyeceğini söylüyor.
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