Yaşla beraber, kadınlarda östrojen erkeklerde ise testosteron hormonu seviyesi azalıyor. Bu durum, cinsel hayatta isteksizlik, erken boşalma ve sertleşememe sorunlarını beraberinde getiriyor. İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Nafiz Karagözoğlu, birbirine anlayış gösteren, sorunları birlikte çözen çiftlerin aşk hayatının bitmeyeceğini söylüyor.