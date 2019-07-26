Prostatın çaresi karpuz

en sevilen meyvelerindenhem ağızları tatlandırıyor hem de serinletiyor. Uzmanlar, özellikle böbrek ve diyabet hastalarının karpuzu doktorlarına danışarak tüketmelerini öneriyor. Bu mucize meyvenin faydalarını şöyle sıralıyor:Sindirimi hızlandırır. Kabızlığı engeller. Bağırsakları korur.Saç ve cilt sorunlarını bitirir. Saçların dökülmesini engeller.Kötü kolesterolü düşürür.Alzheimer riskini azaltır.