Prostatın çaresi karpuz

Yazın en sevilen meyvelerinden karpuz, hem ağızları tatlandırıyor hem de serinletiyor. Uzmanlar, özellikle böbrek ve diyabet hastalarının karpuzu doktorlarına danışarak tüketmelerini öneriyor. Bu mucize meyvenin faydalarını şöyle sıralıyor:
Su oranı yüksek olan karpuz, ödem problemini bitirir.
Sindirimi hızlandırır. Kabızlığı engeller. Bağırsakları korur.
Tansiyonu dengeler. Kalp ve damar sağlığını destekler.
Saç ve cilt sorunlarını bitirir. Saçların dökülmesini engeller.
Kanserle savaşır. Prostat kanserine karşı koruma sağlar.
Kötü kolesterolü düşürür.
Uyku bozukluklarını bitirir.
Alzheimer riskini azaltır.
Su oranı yüksek olan karpuz, ödem problemini bitirir.
Sindirimi hızlandırır. Kabızlığı engeller. Bağırsakları korur.
Tansiyonu dengeler. Kalp ve damar sağlığını destekler.
Saç ve cilt sorunlarını bitirir. Saçların dökülmesini engeller.
Kanserle savaşır. Prostat kanserine karşı koruma sağlar.
Kötü kolesterolü düşürür.
Uyku bozukluklarını bitirir.
Alzheimer riskini azaltır.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.