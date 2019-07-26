Ömrünü mezurayla ölç

Değişen beslenme alışkanlıkları, kilo problemini de beraberinde getiriyor. Tüm dünyada ve ülkemizde obezite hastalığı hızla yayılıyor. Artan kilo, karın bölgesinde yağlanmaya neden oluyor. ABD'de yapılan araştırma, bel bölgesinde kalınlaşmanın ciddiyetini gözler önüne seriyor. Buna göre bel kalınlığı 88 santimden fazla olan kadınlarda kalp ve damar hastalıkları riski artıyor. Aynı araştırma, orta yaşlarda 88 santim bele sahip olan kadınların zayıf olan akranlarına göre erken ölme risklerinin yüzde 30 fazla olduğunu gösteriyor.