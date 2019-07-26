Karın ağrısında kriz gizli

Kalp hastalıkları, tüm dünyada en çok ölümle sonuçlanan rahatsızlıkların başında geliyor. Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Ahmet Temiz, krizin birtakım sıkıntılara neden olacağını ve bu şikayetlerin ihmal edilmemesi gerektiğini söylüyor. Şu bilgileri veriyor:
Kalp krizi nasıl belirti verir?
Kriz, özellikle kadınlarda daha fazla olmak üzere, göğüs ağrısı dışında da şikayetlere neden olur. Mide ağrısı ya da üst karın ağrıları olabilmektedir. Beraberinde soğuk terleme, halsizlik gibi şikayetler eşlik ediyorsa ve yürümekle karın ağrısı artıyorsa kalp krizinden şüphelenilmelidir. Ayrıca risk grubundaki hastalar da karın ağrısı çekiyorsa mutlaka kalp krizi geçirebileceği düşünülmeli ve bu yönde değerlendirmeler yapılmalıdır.
Karın ağrısı, hangi sürenin sonunda tehlikelidir diyebiliriz?
4-5 saat içinde kendiliğinden iyileşmeyen karın ağrısı çekenlerin mutlaka hekime başvurmaları gerekir. Karnın değişik bölgelerindeki ağrılar, mide ve bağırsak bozuklukları, böbrek taşları, kadın ve erkek üreme organlarının hastalıkları olabilir. Ancak akciğer iltihapları ve kalp krizlerinin de bu belirtileri verebileceği unutulmamalıdır. Kalp hastalarının neredeyse yüzde 10'u karın ağrısı şikayetiyle hekimlere müracaat eder. Bu nedenle karın ağrısını hafife almayın. Eğer ağrınız çok uzun sürüyor ve şiddeti artıyorsa sakın ilaç kullanmayın.
Hangi hastalar, kalp krizinde risk grubundadır?
Daha önceden kalp damar hastalığı olan hastalar; özellikle by-passlı ve stent takılmış kişiler, şeker hastalığı olanlar, ailesinde erken yaşta (60 yaşından önce) kalp hastalığı olanlar, uzun süre tansiyon hastalığı olanlar veya tansiyonu kontrolsüz olan hastalar, kolesterol yüksekliği olanlar, en önemlisi sigara içenler, kalp krizi riski taşımaktadır. Eğer bu 6 özellikten bir veya daha fazlası varsa ve karın ağrısının kesin olarak gösterilmiş başka bir sebebi yoksa mutlaka hasta kalp krizi açısından değerlendirilmeli. 6 saat arayla en az iki kez kan tahlili yapılmalı ve EKG çekilmelidir.
Kalp krizi nasıl belirti verir?
Kriz, özellikle kadınlarda daha fazla olmak üzere, göğüs ağrısı dışında da şikayetlere neden olur. Mide ağrısı ya da üst karın ağrıları olabilmektedir. Beraberinde soğuk terleme, halsizlik gibi şikayetler eşlik ediyorsa ve yürümekle karın ağrısı artıyorsa kalp krizinden şüphelenilmelidir. Ayrıca risk grubundaki hastalar da karın ağrısı çekiyorsa mutlaka kalp krizi geçirebileceği düşünülmeli ve bu yönde değerlendirmeler yapılmalıdır.
Karın ağrısı, hangi sürenin sonunda tehlikelidir diyebiliriz?
4-5 saat içinde kendiliğinden iyileşmeyen karın ağrısı çekenlerin mutlaka hekime başvurmaları gerekir. Karnın değişik bölgelerindeki ağrılar, mide ve bağırsak bozuklukları, böbrek taşları, kadın ve erkek üreme organlarının hastalıkları olabilir. Ancak akciğer iltihapları ve kalp krizlerinin de bu belirtileri verebileceği unutulmamalıdır. Kalp hastalarının neredeyse yüzde 10'u karın ağrısı şikayetiyle hekimlere müracaat eder. Bu nedenle karın ağrısını hafife almayın. Eğer ağrınız çok uzun sürüyor ve şiddeti artıyorsa sakın ilaç kullanmayın.
Hangi hastalar, kalp krizinde risk grubundadır?
Daha önceden kalp damar hastalığı olan hastalar; özellikle by-passlı ve stent takılmış kişiler, şeker hastalığı olanlar, ailesinde erken yaşta (60 yaşından önce) kalp hastalığı olanlar, uzun süre tansiyon hastalığı olanlar veya tansiyonu kontrolsüz olan hastalar, kolesterol yüksekliği olanlar, en önemlisi sigara içenler, kalp krizi riski taşımaktadır. Eğer bu 6 özellikten bir veya daha fazlası varsa ve karın ağrısının kesin olarak gösterilmiş başka bir sebebi yoksa mutlaka hasta kalp krizi açısından değerlendirilmeli. 6 saat arayla en az iki kez kan tahlili yapılmalı ve EKG çekilmelidir.
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