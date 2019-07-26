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, ananas ve balla güzelleşiyor

, haftada iki kez bir dilim ananası püre haline getiriyor. Balla karıştırıp yüzüne sürüyor. Uzmanlar, balın demir, fosfat, sodyum, klorür, potasyum, magnezyum gibi mineralleri ve bolca C vitamini içerdiğine dikkat çekiyor. Bu sayede bağışıklığı güçlendiren bal, kolesterolü dengeliyor. Cildi de güzelleştiriyor.

Bal gibi şifa
Arı kovanından sofralara doğrudan gelen, ısıtma gibi endüstriyel hiçbir işlemden geçmeyen bal, 'ham bal' olarak adlandırılıyor. Uzmanlar, balın demir, fosfat, sodyum, klorür, potasyum, magnezyum gibi mineralleri ve bolca C vitamini içerdiğine dikkat çekiyor. Bu sayede bağışıklığı güçlendiren bal, kolesterolü dengeliyor. Cildi de güzelleştiriyor. Dünya Sağlık Örgütü, ham balın vücudu enfeksiyon ve bakterilerden koruduğuna dikkat çekiyor. Doğal ilaç görevi üstlenen bal, mide ve bağırsak rahatsızlıklarını tedavi ediyor. Solunum yollarını da temizliyor. veren bal, cilt sorunlarıyla da savaşıyor. Cildi ölü derilerden arındırıyor. Daha sağlıklı, pürüzsüz ve canlı gözükmesine yardımcı oluyor.

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