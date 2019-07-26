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Diyabetin ilacı bir avuç fındık

Diyabetin ilacı bir avuç fındık
Hayvansal ürünlerin tüketilmediği vegan beslenme biçimi, son dönemde popüler hale geldi. ABD'li 'nin vegan beslenmeyle ilgili araştırması, büyük ses getirdi. T.H. Chan Halk Sağlığı Fakültesi'nde yapılan araştırmada, yeşillik ağırlıklı beslenmenin tip 2 diyabet riskini azalttığı belirlendi. Araştırmada, etsiz beslenmenin kalp hastalıkları riskini de azalttığı tespit edildi. Sebze, meyve, tahıl, balık, fındık ve az miktarda da olsa hayvansal ürün, un, şeker ve patates tüketilmesinin de faydalı olduğunun altını çizildi.

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