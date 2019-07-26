Dişlere de maydanoz

Genellikle ihmal edilen ağız ve diş bakımını sağlamada besinler ilaç etkisi gösteriyor. Dişleri beyazlatıcı etkisiyle çilek, enfeksiyonları azaltıyor. Peynir, diş çürüklerini engelliyor. Diş aralarını temizleyen mereviz, tükürük salınımını artırıyor. Portakal, dişleri beyazlatıyor. İltihaplarını bitiriyor. Maydanoz da ağız kokusunu engelliyor.
- Sağlık
- 26.07.2019
- Gazete
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