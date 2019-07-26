Çikolatada aşk var

Tadına doyulmayan, çikolata, hem ağızları tatlandırıyor hem sağlığı koruyor. Mutluluk hormonunu harekete geçirerek, cinsel hayata renk katıyor. Cinsel soğukluğu gidererek çiftlerin yüzünü güldürüyor. Libidoyu artırıyor. Kanserden ve Alzheimer hastalığından koruyan çikolatanın diğer faydaları şöyle sıralanıyor...
Çikolatanın içeriğindeki kakao, kalbi korur. Damarları temizler ve güçlendirir.
Kötü kolesterolü düşürür, tansiyonu dengeler.
Kansere karşı koruma sağlar.
Beyin kanaması riskini azaltır.
Vücuda enerji ve zindelik verir.
Bağırsakları çalıştırır.
Kan şekerini dengeler.
Çikolatanın içeriğindeki kakao, kalbi korur. Damarları temizler ve güçlendirir.
Kötü kolesterolü düşürür, tansiyonu dengeler.
Kansere karşı koruma sağlar.
Beyin kanaması riskini azaltır.
Vücuda enerji ve zindelik verir.
Bağırsakları çalıştırır.
Kan şekerini dengeler.
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