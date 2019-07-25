Mısır mucizesi

B12 bakımından zengin olan mısır, kandaki hücreleri yenileyerek kansızlığın yaşanma riskini azaltır.



DNA'nın yapısını korur. Böylece tümörlü hücrelerin oluşma olasılığını düşürerek kanseri önler. Meme ve karaciğer kanserlerinde oldukça etkilidir.



Beyin hücrelerinin sağlığı için faydalı olan, timin bakımından da zengin olan mısır; güçlü bir hafıza ile ileri yaşlarda ortaya çıkan Alzheimer riskini azaltır.