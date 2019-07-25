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Ayvayı yiyin

Ayvayı yiyin
Ayva, çiftlere enerji veriyor. Cinsel sorunları ortadan kaldırıyor. Uzmanlar, ayvanın faydalarını şöyle anlatıyor:

Doyurucu özelliği ile geç acıkmayı sağlar.

Sabah bulantılarına iyi gelir.

Şaşırtıcı antioksidan özelliği ile yaşlanma sürecini yavaşlatır.

Kan basıncını dengeler.

Kolon kanserine neden olan toksinleri engeller.

Stresle mücadelede bünyeye yardımcı olur ve dolaylı olarak zihin sağlığını korur...

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