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Sevgili tarçın
Tarçın, güzel kokusuyla enerji veriyor. Afrodizyak etkiye sahip olan , cinsel gücü artırıyor. Sperm kalitesini yükselterek çocuk sahibi olmayı kolaylaştırıyor. Diğer faydaları şöyle sıralanıyor:

✖ Tansiyonu ve kolesterolü düşürür.
✖ Kalp krizi riskini azaltır ve kalp hastalıklarına karşı korur.
✖ Kan, lenf ve kolon kanserine karşı etkilidir.
✖ Diş ağrısı tedavisinde ve ağız kokusu giderir.

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