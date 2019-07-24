Sevgili tarçın

Tarçın, güzel kokusuyla enerji veriyor. Afrodizyak etkiye sahip olan tarçın, cinsel gücü artırıyor. Sperm kalitesini yükselterek çocuk sahibi olmayı kolaylaştırıyor. Diğer faydaları şöyle sıralanıyor:
✖ Tansiyonu ve kolesterolü düşürür.
✖ Kalp krizi riskini azaltır ve kalp hastalıklarına karşı korur.
✖ Kan, lenf ve kolon kanserine karşı etkilidir.
✖ Diş ağrısı tedavisinde ve ağız kokusu giderir.
✖ Tansiyonu ve kolesterolü düşürür.
✖ Kalp krizi riskini azaltır ve kalp hastalıklarına karşı korur.
✖ Kan, lenf ve kolon kanserine karşı etkilidir.
✖ Diş ağrısı tedavisinde ve ağız kokusu giderir.
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