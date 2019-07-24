Obezitenin kardeşi diyabet

direnci, başka hastalıkları da beraberinde getiriyor.tedavi edilmediğinde diyabete neden olan bu hastalıkla ilgili şu bilgileri paylaşıyor:Bu hastalık, çağın en büyük sağlık sorunlarından birisidir. Kilo vermeyi bile zorlaştırabilir. Bu sağlık sorununda, kandaki şeker yükselmeye başlar ve buna bağlı olarak daha fazla insülin üretilmesi gerekir.Karaciğerdeyse insülin direnci daha fazla şeker üretilmesine sebep olarak kanda şekerin yükselmesine yol açar. Kan yağlarının artmasına ve vücutta ödeme neden olur. Beyinde ise beslenme ve enerji dengelerini bozarak etki gösterir.Bu hastalığın sebep olduğu en ciddi hastalık,Vücut ağırlığının boy uzunluğunun karesine bölünmesiyle elde edilen vücut kitle endeksi,obez olarak değerlendirilir. Obezite, insülin direnci ile yakından ilişkilidir. Özellikle erkek tipi obezite olarak tanımlanan daha çok karındaki iç organları saran ve bel çevresinde artışa sebep olan kilo artışı, yüksek tansiyon, kalp damar hastalıkları ile yakından ilişkilidir. İnsülin direnci olan bireylerin bir kısmı zaman içerindeBu hastaların bir kısmında zamanla siroz, karaciğer yetmezliği ve karaciğer kanseri gelişir. Tüm bu olumsuzluklara rağmen, gerek insülin direnci, gerekse yağlı karaciğer hastalığı, yaşam tarzı değişikliği, diyet düzenlemeleri ve egzersizle kilo kaybına çok iyi yanıt verir.Vücut ağırlığınınyeterlimiktarda su içilmesi,ortatempoda yürümek gelecekte diyabetgelişme riskini önemli ölçüde azaltır.