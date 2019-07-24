Obezitenin kardeşi diyabet

İnsülin direnci, başka hastalıkları da beraberinde getiriyor. Liv Hospital Samsun Endokrinoloji ve Metabolizma Kliniği Uzmanı Dr. Esra Tutal, tedavi edilmediğinde diyabete neden olan bu hastalıkla ilgili şu bilgileri paylaşıyor:
İnsülin direnci nedir?
Bu hastalık, çağın en büyük sağlık sorunlarından birisidir. Kilo vermeyi bile zorlaştırabilir. Bu sağlık sorununda, kandaki şeker yükselmeye başlar ve buna bağlı olarak daha fazla insülin üretilmesi gerekir.
Karaciğerdeyse insülin direnci daha fazla şeker üretilmesine sebep olarak kanda şekerin yükselmesine yol açar. Kan yağlarının artmasına ve vücutta ödeme neden olur. Beyinde ise beslenme ve enerji dengelerini bozarak etki gösterir.
İnsülin direnci, hangi hastalıkları beraberinde getirir?
Bu hastalığın sebep olduğu en ciddi hastalık, obezitedir. Vücut ağırlığının boy uzunluğunun karesine bölünmesiyle elde edilen vücut kitle endeksi, 25'ten küçük ise normal, 25-30 arası ise fazla kilolu, 30'un üzerindeyse obez olarak değerlendirilir. Obezite, insülin direnci ile yakından ilişkilidir. Özellikle erkek tipi obezite olarak tanımlanan daha çok karındaki iç organları saran ve bel çevresinde artışa sebep olan kilo artışı insülin direnci, yüksek tansiyon, kalp damar hastalıkları ile yakından ilişkilidir. İnsülin direnci olan bireylerin bir kısmı zaman içerinde Tip 2 diyabet denilen şeker hastalığı ile savaşır.
Bu hastalıklardan korunmak için neler yapmak gerekir?
Bu hastaların bir kısmında zamanla siroz, karaciğer yetmezliği ve karaciğer kanseri gelişir. Tüm bu olumsuzluklara rağmen, gerek insülin direnci, gerekse yağlı karaciğer hastalığı, yaşam tarzı değişikliği, diyet düzenlemeleri ve egzersizle kilo kaybına çok iyi yanıt verir.
Vücut ağırlığının en az yüzde 7 kadarının azaltılması, yeterli miktarda su içilmesi, haftada en az 3 gün 50'şer dakikalık orta tempoda yürümek gelecekte diyabet gelişme riskini önemli ölçüde azaltır.
İnsülin direnci nedir?
Bu hastalık, çağın en büyük sağlık sorunlarından birisidir. Kilo vermeyi bile zorlaştırabilir. Bu sağlık sorununda, kandaki şeker yükselmeye başlar ve buna bağlı olarak daha fazla insülin üretilmesi gerekir.
Karaciğerdeyse insülin direnci daha fazla şeker üretilmesine sebep olarak kanda şekerin yükselmesine yol açar. Kan yağlarının artmasına ve vücutta ödeme neden olur. Beyinde ise beslenme ve enerji dengelerini bozarak etki gösterir.
İnsülin direnci, hangi hastalıkları beraberinde getirir?
Bu hastalığın sebep olduğu en ciddi hastalık, obezitedir. Vücut ağırlığının boy uzunluğunun karesine bölünmesiyle elde edilen vücut kitle endeksi, 25'ten küçük ise normal, 25-30 arası ise fazla kilolu, 30'un üzerindeyse obez olarak değerlendirilir. Obezite, insülin direnci ile yakından ilişkilidir. Özellikle erkek tipi obezite olarak tanımlanan daha çok karındaki iç organları saran ve bel çevresinde artışa sebep olan kilo artışı insülin direnci, yüksek tansiyon, kalp damar hastalıkları ile yakından ilişkilidir. İnsülin direnci olan bireylerin bir kısmı zaman içerinde Tip 2 diyabet denilen şeker hastalığı ile savaşır.
Bu hastalıklardan korunmak için neler yapmak gerekir?
Bu hastaların bir kısmında zamanla siroz, karaciğer yetmezliği ve karaciğer kanseri gelişir. Tüm bu olumsuzluklara rağmen, gerek insülin direnci, gerekse yağlı karaciğer hastalığı, yaşam tarzı değişikliği, diyet düzenlemeleri ve egzersizle kilo kaybına çok iyi yanıt verir.
Vücut ağırlığının en az yüzde 7 kadarının azaltılması, yeterli miktarda su içilmesi, haftada en az 3 gün 50'şer dakikalık orta tempoda yürümek gelecekte diyabet gelişme riskini önemli ölçüde azaltır.
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