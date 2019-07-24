Mide baharat sevmez

Lezzetli bir yemek, kimi zaman işkenceye dönüşebiliyor. Mide hastalıkları, yanlış beslenmeye bağlı olarak toplumumuzda sık görülüyor. İç Hastalıkları Uzmanı Sedat Işık, mide veya onikiparmak bağırsağın mide asidi sebebiyle doku kaybına uğradığı ülser hastalığı hakkında bilgi veriyor. Ülserin şişkinlik, gaz, mide bulantısı, kusma ile gelen rahatlama, iştahsızlık ve hazımsızlıkla belirti verdiğine dikkat çekiyor. "Ülserin teşhis edilmesinde kullanılan en etkili yöntem endoskopidir. Tedavide genel olarak ilaçla tedavi yöntemleri ülser için çözümler sunsa da ileri vakalarda cerrahi işlemler de uygulanabilir. Bakterilere bağlı gelişen bir enfeksiyon varsa antibiyotikler kullanılır. Antibiyotik ilaçların etki etmediği durumlarda salgıyı uyaran sinirin kesilmesi gerekir" diyor.