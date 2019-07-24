Kulaklara küpe olsun

Rengi, hoş kokusu ve tadıyla yaz aylarını lezzetlendiren kiraz, sağlığı da koruyor. Yüzde 80 oranındaki su içeriğiyle, vücudun artan su ihtiyacını karşılıyor. Dyt. Ceyda Nur Çakın, kilo aldırmayan ve sindirimi hızlandıran kirazın faydalarını sıralıyor:
KANSERİ ÖNLER: Antioksidan deposudur. Bu sayede kanseri önler.
İNMEDEN KORUR: Kan basıncını azaltan kiraz, kalp hastalığı ve inme riskine karşı koruyucu etki gösterir.
CİLT DOSTUDUR: Besleyici içeriği sayesin de kiraz cilt dokusu besler.
SAPI BİLE FAYDALI!: Kirazın kendisi de sapı da şifalı etki gösterir. Sapının kaynatılarak suyunun içilmesi, kabızlık ve ödem şikayetlerini bitirir.
TOK TUTAR: Kiraz, kilo vermek isteyenler için anahtar role sahiptir. Yüksek besin değeri ve lifli yapısıyla tok tutar. Günde iki su bardağı dolusu kiraz tüketmek, vücudun su ihtiyacını karşılar.
KABIZLIĞI BİTİRİR: Yaklaşık 10-12 adet meyve yemek kabızlık problemini bitirir.
KANSERİ ÖNLER: Antioksidan deposudur. Bu sayede kanseri önler.
İNMEDEN KORUR: Kan basıncını azaltan kiraz, kalp hastalığı ve inme riskine karşı koruyucu etki gösterir.
CİLT DOSTUDUR: Besleyici içeriği sayesin de kiraz cilt dokusu besler.
SAPI BİLE FAYDALI!: Kirazın kendisi de sapı da şifalı etki gösterir. Sapının kaynatılarak suyunun içilmesi, kabızlık ve ödem şikayetlerini bitirir.
TOK TUTAR: Kiraz, kilo vermek isteyenler için anahtar role sahiptir. Yüksek besin değeri ve lifli yapısıyla tok tutar. Günde iki su bardağı dolusu kiraz tüketmek, vücudun su ihtiyacını karşılar.
KABIZLIĞI BİTİRİR: Yaklaşık 10-12 adet meyve yemek kabızlık problemini bitirir.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.