Kalbini kırarım şekerim! Tedavi edilmeyen şeker hastalığı, kan damarlarına zarar veriyor. Zamanla kalp yetmezliği ve kalp krizine zemin hazırlıyor.

Değişen beslenme alışkanlıkları ve hareketsiz yaşam, diyabet hastalığına da davetiye çıkartıyor. Modern hayatın vebası olarak adlandırılan bu hastalık, kısa ve uzun vadede pek çok sağlık sorununa neden oluyor. İç Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Irmak Sayın Alan, diyabetin önemli bir halk sağlığı sorunu olduğunu açıklıyor. Diyabetin erken evrelerde sık idrara gitme, ağız kuruluğu, çok su içme, iştah artışı, kilo kaybı, bulantı, karın ağrısı, halsizlik, çarpıntı, tansiyon düşüklüğüyle belirti verdiğini söylüyor. İlerleyen dönemlerdeyse tablo şuur bulanıklığı ve komaya kadar ilerliyor. Kan şekerinin düşük olduğu durum, hipoglisemi olarak adlandırılıyor. Bu durumda hastalarda terleme, titreme, endişe, baş dönmesi, açlık, çarpıntı, görme bozukluğu ve yorgunluk görülüyor.



GÖZLERİN DE DÜŞMANI

Hipoglisemi nörolojik bozukluklar, kalp krizi ve ritim bozuklukları, gözde kanama ve diyabete bağlı retina tabakasında görülen bozukluklarda ağırlaşma riskini artırıyor. Diyabet ayrıca vücuttaki pek çok hayati organa da zarar veriyor. Kalp ve beyin damarı hastalıkları riskini artırıyor. Retinaya zarar vererek gözlere ve böbreklere de zarar veriyor. Bu nedenle hastaların senede bir kez düzenli kontrol ve muayenelerini yaptırmaları öneriliyor.