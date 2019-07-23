Kemiklere lor peynir

Yumurtadan daha fazla protein içeren, kahvaltı sofralarını süsleyen lor peyniri, sağlığı da koruyor. İnek sütünden elde edilen lor peyniri, kemik ve kas gelişimini destekliyor. Çocuklarda boy uzamasına yardımcı oluyor. Menopoz döneminden sonra kadınlarda görülen kemik erimesi sorununu bitiriyor. Faydaları şöyle sıralanıyor:
Beyin sağlığını korur. Alzheimer riskini azaltır.
Parkinson hastalığının doğal ilacıdır.
Tok tutar. Kilo vermeye yardımcı olur.
Bağışıklığı güçlendirir. Vücut direncini artırır.
İnsülin direncini engeller. Bu sayede diyabet hastalığına karşı koruma sağlar.
Beyin sağlığını korur. Alzheimer riskini azaltır.
Parkinson hastalığının doğal ilacıdır.
Tok tutar. Kilo vermeye yardımcı olur.
Bağışıklığı güçlendirir. Vücut direncini artırır.
İnsülin direncini engeller. Bu sayede diyabet hastalığına karşı koruma sağlar.
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