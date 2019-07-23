İdrar kaçırma mahcup ediyor

yaşla birlikte sık görülen idrar kaçırma hastalığı, günlük hayatı olumsuz etkiliyor. İstanbul Okan Üniversitesi Hastanesi Üroloji Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi, şu bilgileri veriyor:Günlük yaşamda hijyenik vesosyal problemlere yol açan vehastalarının yaşam kalitesini düşürenistemsiz idrar kaçırma durumu olaraktanımlanmaktadır. İdrar kaçırmayaşamı tehdit eden bir hastalık olmasada; devamlı ıslaklık ve bu durumunyol açtığı irritasyondepresyona varanderecelerde,duygusalproblemlere yolaçabilmektedir.Bu durum;hastaların günlükaktivitelerini, işyaşamlarını ve cinselhayatlarını olumsuzetkilemektedir.Hastalar genelliklebu tür durumlardaaktivitelerden ve sıvıalımından kaçınmaktadırlar.Hem kadınlarda hem de erkeklerdeoranlar yaşla birlikte artmaktadır.20-49 yaş arası kadınlarda yüzde6-20, 50 yaş üzerinde ise yüzde20-40 oranında idrar kaçırmagörülmektedir. Erkeklerde ise bu oranyaklaşık yüzde 17 civarındadır. İleriyaş, obezite, şeker hastalığı, idrar yoluenfeksiyonları, normal vajinal yollaçok sayıda ve zorlu doğum öyküsü,genetik yatkınlık, östrojen yetmezliğiveya dışarıdan maruz kalınanhormonlar risk faktörlerini artırır.İdrar kaçırma bir hastalık değilbir semptomdur ve altta yatansebebe göre çeşitli şekillerdegörülebilmektedir. En sık görüleniki tipten birinde idrar kaçırma;gülme, öksürme, hapşırma, efor,egzersiz gibi karın içi basıncın arttığıfiziksel aktivitelerle birlikte görülürve stres tipte idrar kaçırma olaraktanımlanır. Diğer sık görülen tipteise; ani tuvalete gitme ihtiyacı hissi ilebirlikte tuvalete yetişemeden hastalaridrar kaçırmaktadır ve sıkışma tipiidrar kaçırma olarak tanımlanır. İdrarkaçırmanın tedavi edilebilmesi içinen önemli aşama, sebeplerin doğruanlaşılmasıdır. Bunu yapmanın yoluda tecrübeli bir hekim tarafındanayrıntılı bir hastalık öyküsü alınmasıve yine ayrıntılı bir fizik muayeneyapılmasıdır.Günlük en az 1500 cc su içilmeli,kafeinli, asitli içecek ve alkol tüketimiazaltılmalı, baharatlı yiyecekler ve kiloverilmeli, kabız kalınmamalı,bunun için bol lifli gıdalarlabeslenilmeli ve sigaraiçilmemelidir.