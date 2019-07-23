İdrar kaçırma mahcup ediyor

İlerleyen yaşla birlikte sık görülen idrar kaçırma hastalığı, günlük hayatı olumsuz etkiliyor. İstanbul Okan Üniversitesi Hastanesi Üroloji Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Meftun Çulpan, şu bilgileri veriyor:
İdrar kaçırma nedir?
Günlük yaşamda hijyenik ve sosyal problemlere yol açan ve hastalarının yaşam kalitesini düşüren istemsiz idrar kaçırma durumu olarak tanımlanmaktadır. İdrar kaçırma yaşamı tehdit eden bir hastalık olmasa da; devamlı ıslaklık ve bu durumun yol açtığı irritasyon depresyona varan derecelerde, duygusal problemlere yol açabilmektedir. Bu durum; hastaların günlük aktivitelerini, iş yaşamlarını ve cinsel hayatlarını olumsuz etkilemektedir. Hastalar genellikle bu tür durumlarda aktivitelerden ve sıvı alımından kaçınmaktadırlar.
Bu hastalıkta kimler risk altındadır?
Hem kadınlarda hem de erkeklerde oranlar yaşla birlikte artmaktadır. 20-49 yaş arası kadınlarda yüzde 6-20, 50 yaş üzerinde ise yüzde 20-40 oranında idrar kaçırma görülmektedir. Erkeklerde ise bu oran yaklaşık yüzde 17 civarındadır. İleri yaş, obezite, şeker hastalığı, idrar yolu enfeksiyonları, normal vajinal yolla çok sayıda ve zorlu doğum öyküsü, genetik yatkınlık, östrojen yetmezliği veya dışarıdan maruz kalınan hormonlar risk faktörlerini artırır.
Hastalığın sebepleri neledir?
İdrar kaçırma bir hastalık değil bir semptomdur ve altta yatan sebebe göre çeşitli şekillerde görülebilmektedir. En sık görülen iki tipten birinde idrar kaçırma; gülme, öksürme, hapşırma, efor, egzersiz gibi karın içi basıncın arttığı fiziksel aktivitelerle birlikte görülür ve stres tipte idrar kaçırma olarak tanımlanır. Diğer sık görülen tipte ise; ani tuvalete gitme ihtiyacı hissi ile birlikte tuvalete yetişemeden hastalar idrar kaçırmaktadır ve sıkışma tipi idrar kaçırma olarak tanımlanır. İdrar kaçırmanın tedavi edilebilmesi için en önemli aşama, sebeplerin doğru anlaşılmasıdır. Bunu yapmanın yolu da tecrübeli bir hekim tarafından ayrıntılı bir hastalık öyküsü alınması ve yine ayrıntılı bir fizik muayene yapılmasıdır.
Tedavide nelere dikkat etmek gerekir?
Günlük en az 1500 cc su içilmeli, kafeinli, asitli içecek ve alkol tüketimi azaltılmalı, baharatlı yiyecekler ve kilo verilmeli, kabız kalınmamalı, bunun için bol lifli gıdalarla beslenilmeli ve sigara içilmemelidir.
İdrar kaçırma nedir?
Günlük yaşamda hijyenik ve sosyal problemlere yol açan ve hastalarının yaşam kalitesini düşüren istemsiz idrar kaçırma durumu olarak tanımlanmaktadır. İdrar kaçırma yaşamı tehdit eden bir hastalık olmasa da; devamlı ıslaklık ve bu durumun yol açtığı irritasyon depresyona varan derecelerde, duygusal problemlere yol açabilmektedir. Bu durum; hastaların günlük aktivitelerini, iş yaşamlarını ve cinsel hayatlarını olumsuz etkilemektedir. Hastalar genellikle bu tür durumlarda aktivitelerden ve sıvı alımından kaçınmaktadırlar.
Bu hastalıkta kimler risk altındadır?
Hem kadınlarda hem de erkeklerde oranlar yaşla birlikte artmaktadır. 20-49 yaş arası kadınlarda yüzde 6-20, 50 yaş üzerinde ise yüzde 20-40 oranında idrar kaçırma görülmektedir. Erkeklerde ise bu oran yaklaşık yüzde 17 civarındadır. İleri yaş, obezite, şeker hastalığı, idrar yolu enfeksiyonları, normal vajinal yolla çok sayıda ve zorlu doğum öyküsü, genetik yatkınlık, östrojen yetmezliği veya dışarıdan maruz kalınan hormonlar risk faktörlerini artırır.
Hastalığın sebepleri neledir?
İdrar kaçırma bir hastalık değil bir semptomdur ve altta yatan sebebe göre çeşitli şekillerde görülebilmektedir. En sık görülen iki tipten birinde idrar kaçırma; gülme, öksürme, hapşırma, efor, egzersiz gibi karın içi basıncın arttığı fiziksel aktivitelerle birlikte görülür ve stres tipte idrar kaçırma olarak tanımlanır. Diğer sık görülen tipte ise; ani tuvalete gitme ihtiyacı hissi ile birlikte tuvalete yetişemeden hastalar idrar kaçırmaktadır ve sıkışma tipi idrar kaçırma olarak tanımlanır. İdrar kaçırmanın tedavi edilebilmesi için en önemli aşama, sebeplerin doğru anlaşılmasıdır. Bunu yapmanın yolu da tecrübeli bir hekim tarafından ayrıntılı bir hastalık öyküsü alınması ve yine ayrıntılı bir fizik muayene yapılmasıdır.
Tedavide nelere dikkat etmek gerekir?
Günlük en az 1500 cc su içilmeli, kafeinli, asitli içecek ve alkol tüketimi azaltılmalı, baharatlı yiyecekler ve kilo verilmeli, kabız kalınmamalı, bunun için bol lifli gıdalarla beslenilmeli ve sigara içilmemelidir.
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