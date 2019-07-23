Aşk iki kişiliktir

İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Nafiz Karagözoğlu, aşk hayatında sorun yaşayan çiftleri bilgilendiriyor. İlişkide erken boşalma ve isteksizlik sorunlarına değiniyor. İlişkinin tek değil, çift kişilik bir uygulama olduğunu belirten Dr. Nafiz Karagözoğlu, eşlerin birbirine anlayış ve sevgi göstermesini öneriyor…



EŞİM MUTSUZ



Nafiz Bey, 49 yaşındayım. Çabuk boşalıyorum. Cinsel organımda sertleşme geç oluyor. Bu da ilişkide eşimi ve beni mutsuz ediyor. Ne yapmalıyım?

ORGAN ile ilgili tetkikleri yaptırmak önemli. Penil Doppler Usg, Testosteron, Tsh testleri yapılmalı. Ayrıca tam kan sayımı, şeker yükleme testi gerekebilir. Hem üroloji hem de iç hastalıkları uzmanı takibi iyi olur. Ayrıca ilişki öncesi eşinizle sevişme dönemini uzun tutmanız iyi olacaktır.



ERKEN BOŞALMA SORUNU



56 yaşındayım. Erken boşalma sorunu yaşıyorum. Herhangi bir rahatsızlığım yok. Sıkıntım nedir? Neden böyle oluyor?

CİNSEL ilişki tek kişilik bir uygulama değildir. Eşiniz geç boşalıyorsa, siz erken boşalıyorum diye düşünebilirsiniz. Heyecanlı, panikli, yorgun hallerde, mekan ve zaman uygunsuzluğunda erken boşalmalar olabilir. Cinsel organ hassasiyet artışları da aynı şikayetlere neden olabilir. Geciktirici kremlere başvurulabilir.



BEBEK BÖYLE OLMAZ



Nişanlımla asansörde öpüştük. Zaten düğün 2 hafta sonra. Bir şey olmuş mudur? Çocuğumuz olursa erken doğum olur mu? Çok pişmanım.

olur mu? Çok pişmanım.

ÖPÜŞMEYLE bulaşıcı bazı mikroplar kişilere geçebilir. Sadece öpüştüyseniz bebeğiniz olmaz. Bu nedenle kesinlikle korkmayın. Erken doğum her gebelik sürecinde ortaya çıkabilir. Bununda öpüşmeyle ilgisi yok. Keyifli düğünler.



EVLİLİK KORKUSU



Yakında evleneceğim. Nişanlımın yanında çok heyecanlanıyorum. Elini bile tutamıyorum. Yani evlendiğimizde baş başa kalmaktan da korkuyorum. Ne yapmalıyım?

ÖNCELİKLE bu korku, kaygı, tedirginlik tespitin önemli. Evlilik sonrası kadın ve erkeğin birlikteliği ile ilgili bilgi edinmen çok önemli. Burada yazılamayacak kadar çok bilgi vermemiz gerekir. Bunun için aile doktoruna, ana çocuk sağlığı bölümüne, kadın hastalıkları ve doğum uzmanına, aile psikoloğuna, güvendiğin kişilere danışman gerekir.



EŞİM İSTEKLİ ANCAK...



Askerden gelir gelmez ailem ısrar etti. Ben de evlendim. 2 aydır evliyiz. Ancak eşim ilişkide çok istekli. Bu iyi bir şey mi bilmiyorum. Düşündükçe başım ağrıyor. Ne yapmalıyım?

EŞLER birbirleri ile rahat olmalıdır. Sen isteğini belirtirsen hafif erkek mi oluyorsun? Hayır. O da hafif kadın olmaz. Netice de eşisin. Tabi ki ikiniz ile ilgili bir isteği varsa senden isteyecek. Cinsel ilişki eşler arasında huzur, uyum, güven varsa daha iyi yaşanır. Cinsel ilişki haz, hoşluk, keyif içerir. Netice de insan haz, hoşluk, keyif içeren anları tekrar tekrar yaşamak isteyebilir. Yeni evli olmanıza rağmen bu konuları birbirinizle paylaşmanız oldukça iyi bir sonuç. Streste başlayan baş ağrıların için muayene ol. Hipertansiyon, sinüzit, şeker düzensizlikleri ve beyin hastalıkları gibi durumlarda baş ağrısı şikayeti ortaya çıkabilir.



HANIMLA İLGİLENEMİYORUM



6 aydır depresyondayım. Bu süreçte hanımla da yan yana gelemiyoruz. Eşimden soğudum. Ne yapmam lazım?

UMUTSUZLUK, kızgınlık gibi duygular cinsel duyguların ortaya çıkmasını engelleyebilir. İşin ilginç yanı depresyonu tedavi etmek için kullanılan ilaçlar cinsel isteksizliğe, ereksiyonun ortaya çıkmasına engel olabilir. Bence ilacı veren doktorla bu durumu konuşarak bir süre ilacı kullanmayı kes. Bu durumun en kötü ihtimali ise başka bir kadın ihtimali olması fikridir. Aileni sen kurtaracaksın. Bunları anlat ve gönlünü alacak küçük jestler yap.



ERKEKLİK SORUNU



55 yaşındayım. Tam bütün sıkıntılarım bitti derken eşimle ilişkide sertleşme sorunu yaşamaya başladım. 2 aydır durum böyle. Arkadaşlar andropoz oldun deyip gülüyorlar. Bu yaşta erkeklik biter mi?

PANİK yok. Kontrol var. Bu yaşta andropoz beklenmez. Ancak hormonlarına baktırmalısın. 50 yaşın üzerindeki sertleşme sorunu olan erkeklerin yaklaşık üçte birinde hipogonadizm yani testosteron hormon eksikliği vardır. Tiroit yetmezliğinde, prolaktin hormon fazlalığında, tiroit hormon fazlalığında impotans yani sertleşememe oluşabilir. Şeker hastaları da bu sıkıntıyla sık karşılaşır. FSH, LH, testosteron ve prolaktin ve şeker yükleme testi mutlaka yaptır.



CİNSEL SORUNLARINIZA SAĞLIKLI CEVAPLAR