Ağrı kesici böbrek katili

Ağrıyı dindirmek için doktor kontrolü dışında uzun süre parasetamol içeren ilaçların kullanımı, böbreklere zarar veriyor. Tıbbi Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Uğur Coşkun, sigara, obezite ve hipertansiyonun yanı sıra bilinçsiz ilaç kullanımının da böbrek kanserine yol açtığını belirtiyor. Bu hastalığın kanlı idrar, kilo kaybı ve iştahsızlıkla belirti verdiğini söylüyor. Erken evrede hastalığın tedavi imkanının da arttığını belirtiyor.
- Sağlık
- 23.07.2019
- Gazete
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.