Ağrı kesici böbrek katili

Ağrıyı dindirmek için doktor kontrolü dışında uzun süre parasetamol içeren ilaçların kullanımı, böbreklere zarar veriyor. Tıbbi Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Uğur Coşkun, sigara, obezite ve hipertansiyonun yanı sıra bilinçsiz ilaç kullanımının da böbrek kanserine yol açtığını belirtiyor. Bu hastalığın kanlı idrar, kilo kaybı ve iştahsızlıkla belirti verdiğini söylüyor. Erken evrede hastalığın tedavi imkanının da arttığını belirtiyor.