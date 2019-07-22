Siroz göbekte başlar

Diyaframın hemen altında, karın boşluğunun sağ üst kesiminde yer alan karaciğer, insan vücudunun en yaşamsal organları arasında bulunuyor. 12-14 santim uzunluğunda, 1.5 kilogram ağırlığındaki karaciğer, kendini yenileyebiliyor. Bu özelliğine rağmen tüketilen yanlış besinler nedeniyle karaciğer, kendi fonksiyonlarını tamamen yitirebiliyor. Demiroğlu Bilim Üniversitesi Gastroenteroloji Uzmanı Prof. Dr. Erdem Koçak, karaciğer sağlığıyla ilgili bilinmesi gerekenleri TAKVİM'e açıklıyor. Karaciğer, vücudu toksik maddelerden temizliyor, vücuttaki yağ ve karbonhidrat metabolizmasını düzenliyor. Fazla glukozu depolayan karaciğer, kanın pıhtılaşmasına yardımcı oluyor. Karaciğer hastalıkları arasında siroz başı çekiyor. Siroz, karaciğerin yapısal ve fonksiyonel bütünlüğünün bozulması sonucu ortaya çıkıyor. Ciddi kronik ve ilerleyici bir sağlık sorunu olarak bilinen bu hastalık, yalnızca alkol tüketiminden kaynaklanmıyor. Hepatit B ve C, karaciğer yağlanması gibi sağlık sorunları siroza neden olabiliyor.
ŞEKER HASTA EDER
Obezite ve diyabet hastalıkları da karaciğere zarar veriyor. Özellikle fazla kilolu insanlarda görülen karaciğer yağlanmasının tedavi edilmemesi sirozu beraberinde getiriyor. Düşük karbonhidrat ve yağ içerikli beslenmeyle birlikte kilo verilmesi ve düzenli egzersiz bu şikayetleri azaltıyor.
KANSIZLIĞI CİDDİYE ALIN
SİROZ, başlangıç evresinde halsizlik, yorgunluk, gözlerde ve idrarda sararma, ayaklarda şişlik, kaşıntı ve kansızlık şikayetlerine neden oluyor. Hastalık ilerlediğinde karın boşluğunda sıvı toplanması, sarılık, koyu renkte idrar, bilinç bulanıklığı ve böbrek bozukluğu ortaya çıkıyor.
TEDAVİSİ NASIL YAPILIR?
KARACİĞER sirozunun kesin ve en etkin tedavi yöntemini karaciğer nakli oluşturu- yor. Hastaların karaciğere yük oluşturabilecek her türlü besinden, ilaçlardan ve alkol tüketiminden de kaçınması gerekiyor.
YARIN: AVOKADO SEVER MİSİNİZ?
A'DAN Z'YE KARACİĞER SAĞLIĞI -3 / PROF.DR.ERDEM KOÇAK
ŞEKER HASTA EDER
Obezite ve diyabet hastalıkları da karaciğere zarar veriyor. Özellikle fazla kilolu insanlarda görülen karaciğer yağlanmasının tedavi edilmemesi sirozu beraberinde getiriyor. Düşük karbonhidrat ve yağ içerikli beslenmeyle birlikte kilo verilmesi ve düzenli egzersiz bu şikayetleri azaltıyor.
KANSIZLIĞI CİDDİYE ALIN
SİROZ, başlangıç evresinde halsizlik, yorgunluk, gözlerde ve idrarda sararma, ayaklarda şişlik, kaşıntı ve kansızlık şikayetlerine neden oluyor. Hastalık ilerlediğinde karın boşluğunda sıvı toplanması, sarılık, koyu renkte idrar, bilinç bulanıklığı ve böbrek bozukluğu ortaya çıkıyor.
TEDAVİSİ NASIL YAPILIR?
KARACİĞER sirozunun kesin ve en etkin tedavi yöntemini karaciğer nakli oluşturu- yor. Hastaların karaciğere yük oluşturabilecek her türlü besinden, ilaçlardan ve alkol tüketiminden de kaçınması gerekiyor.
YARIN: AVOKADO SEVER MİSİNİZ?
A'DAN Z'YE KARACİĞER SAĞLIĞI -3 / PROF.DR.ERDEM KOÇAK
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