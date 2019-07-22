Siroz göbekte başlar

hemen altında,karın boşluğununsağ üst kesiminde yeralaninsanvücudunun en yaşamsalorganları arasındabulunuyor. 12-14 santimuzunluğunda, 1.5 kilogramağırlığındaki karaciğer,Bu özelliğine rağmentüketilen yanlış besinlernedeniyle karaciğer, kendifonksiyonlarını tamamenyitirebiliyor. DemiroğluBilim ÜniversitesikaraciğersağlığıylailgilibilinmesigerekenleriTAKVİM'eaçıklıyor.Karaciğer, vücudu toksikmaddelerden temizliyor,vücuttaki yağ ve karbonhidratmetabolizmasınıdüzenliyor. Fazla glukozudepolayan karaciğer,kanın pıhtılaşmasınayardımcıoluyor. Karaciğerhastalıklarıarasındasiroz başı çekiyor.Siroz, karaciğerinyapısalve fonksiyonelbütünlüğününbozulması sonucuortaya çıkıyor.Ciddi kronikveilerleyici bir sağlık sorunuolarak bilinen buhastalık, yalnızca alkoltüketiminden kaynaklanmıyor.Hepatit B veC, karaciğer yağlanmasıgibi sağlık sorunları sirozaneden olabiliyor.Obezite ve diyabet hastalıkları da karaciğere zarar veriyor. Özellikle fazla kilolu insanlarda görülen karaciğer yağlanmasının tedavi edilmemesi sirozu beraberinde getiriyor. Düşük karbonhidrat ve yağ içerikli beslenmeyle birlikte kilo verilmesi ve düzenli egzersiz bu şikayetleri azaltıyor.SİROZbaşlangıç evresinde halsizlik, yorgunluk, gözlerde ve idrarda sararma, ayaklarda şişlik, kaşıntı ve kansızlık şikayetlerine neden oluyor. Hastalık ilerlediğinde karın boşluğunda sıvı toplanması, sarılık, koyu renkte idrar, bilinç bulanıklığı ve böbrek bozukluğu ortaya çıkıyor.KARACİĞER sirozunun kesin ve en etkin tedavi yöntemini karaciğer nakli oluşturu- yor. Hastaların karaciğere yük oluşturabilecek her türlü besinden, ilaçlardan ve alkol tüketiminden de kaçınması gerekiyor.