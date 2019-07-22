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Romatizma kadın sever

, en sık görülen iltihaplı eklem romatizması hastalığı olarak biliniyor. Tedavisi ömür boyu süren bu hastalık, yaşam kalitesini düşürüyor. . Hülya Vahedi, romatoid artrit hastalığının en sık kadınlarda görüldüğünü söylüyor.

Romatizma kadın sever
Romatoid artrit, en sık görülen iltihaplı eklem romatizması hastalığı olarak biliniyor. Tedavisi ömür boyu süren bu hastalık, yaşam kalitesini düşürüyor. . Hülya Vahedi, hastalığının en sık kadınlarda görüldüğünü söylüyor. Hastalığın şikayetlerinin 25 ile 55 yaşları arasında başladığını ifade eden Dr. Vahedi, romatoid artritin eklemler dışında akciğer, kalp ve diğer bazı organlarda da belirti verebileceğine dikkat çekiyor. Hastalığın el ve ayakların küçük eklemlerinde, el ve ayak bileklerinde şişme ve tutukluk olarak başladığını söylüyor. Egzersizin önemine dikkat çekerek "İlaç tedavisinin yanında hastaların eklem ve kaslarını güçlendirici egzersizleri de yapması gerekmektedir" diyor.

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