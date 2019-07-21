BOĞAZIN iki tarafında, kelebek şeklinde olan tiroit bezleri, insan vücudunun sağlıklı olmasında büyük önem taşıyor. Bu bezlerin az ya da çok çalışması, insan bedenindeki tüm hormonları olumsuz etkiliyor. Fazla kilodan zayıflığa, çarpıntıdan halsizliğe hatta kısırlığa kadar pek çok rahatsızlık, tiroit bezlerinin düzensiz çalışmasından kaynaklanıyor. İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Nafiz Karagözoğlu, tiroit sağlığının insanlarda hayati önem taşıdığını belirtiyor. Diyetisyen İrem Tufan da tiroitlerin iyi çalışması için iyota ihtiyacı olduğunu söylüyor. Tiroitleri koruyan besinleri sıralıyor:

Yeşil yapraklı sebzeler: Ispanak, marul ve diğer yeşil sebzeler, içerdiği magnezyum sayesinde yorgunluğu alıyor. Kalp atışını düzenliyor. Tiroit bezinin sağlıklı çalışmasına yardımcı oluyor.

Yağlı tohumlar: Kaju fıstığı, badem, Brezilya fıstığı ve kabak çekirdeği tiroit sağlığını koruyor. Tiroitlerin çalışmasını destekliyor.

Lahana: Bazı durumlarda tiroidin yeterince iyot almasını engelliyor. Bu nedenle ölçülü tüketmek gerekiyor.

Sakatatlar: Böbrek, kalp veya karaciğer gibi organ etleri yendiğinde, çok fazla lipoik asit alınıyor. Fazla alınan bu asitler, tiroitlerin çalışmasını bozabiliyor.

Gluten: Buğday, çavdar ve arpada bulunuyor. Hashimoto hastalığına (yetersiz bir tiroit hormonu) yol açıyor.