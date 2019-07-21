Nazını da çekin

BABA OLMAK İSTİYORUM
6 aylık evliyiz. Eşimle ilişkiye girmemize rağmen hala çocuğumuz olmadı. Hatamız mı var? Ne yapmamız gerekiyor?
Önce sabır. Sonra sabır. Hep sabır. Öncelikle bir çift, her şey normal olsa da cinsel ilişkilerine rağmen bebek sahibi olmayabilir. Hiçbir doğum kontrol yöntemi kullanmadan doğru zamanda haftada 2-4 kez doğru şekilde cinsel ilişkiye giriyorsanız 1 yıl bekleyin. Kadının yaşı 30'u geçmişse altı ay bekleyin. Sonra eşin için kadın hastalıkları uzmanına, kendin için de üroloji uzmanına muayene olmalısın. Ancak doğru cinsel ilişki nasıl olur yeterince bilmiyorsan, beklemeden uzmanından bilgi al.
EŞİME AYIP OLUR MU?
Eşim bir ay önce doğum yaptı. Cinsel ilişki meselesini kendisine ne zaman açabilirim? Söylesem ayıp olur mu? Uygun bir zamanı var mıdır?
EŞLER arasında ayıp olmaz. Cinsel ilişkiye doğumu izleyen altıncı haftadan sonra başlayabilirsiniz. İlk başlarda dişi cinsel organında eskiye oranla bir kuruma görülebilir. Bunun nedeni azalmış östrojen hormonudur. Kayganlaştırıcı jel kullanımı iişkiyi kolaylaştırabilir. Genellikle erkek, kadından daha fazla cinsel istek içindedir. Kadının kendi vücudundan memnuniyetsizliği de cinselliği olumsuz etkileyen önemli bir faktördür. Ayrıca tüm zamanını bebeğine ayıran anneler, cinselliğe karşı ilgilerini kaybedebilirler. Sabırla, iyi niyet ve gayretle devam edin.
AŞKA DEPRESYON ARASI
Yaşadığım stres sonrası depresyon ilaçları kullanmaya başladım. Ancak son 2-3 aydır ilişkide doyuma ulaşamadan her şey bitiyor. Eşim de 'Stresten' diyor. Böyle devam eder mi? Ne önerirsiniz?
Öncelikle karşılıklı anlayış gösteren ve sıkıntıları paylaşan bir çift olmanız en önemli avantaj. Ani ve aşırı gelişen sıkıntılar, korkular ve kullanılan ilaçlar cinselliği olumsuz etkileyebilir. Özellikle depresyon ilaçları sertleşmeyi ve cinsel isteği engelleyebilir. Bazı hipertansiyon ilaçları, idrar söktürücüler, kortizonlu ilaçlar, bazı hormon ilaçları ve sinir sistemini etkileyen ilaçlara dikkat... Hangi ilaç olursa olsun, yan etkisini görürseniz hemen ilacı yazan doktorunuza bilgi verin. Yeniden tedaviler düzenlensin.
İLİŞKİDE UTANIYORUM
Eşimle ilişkiye girerken utanıyorum. Çünkü cinsel organım küçük. Bir şey söyler diye çekiniyorum. İlişki tam istediğimiz gibi oluyor mu soramıyorum. Ne yapmalıyım?
BU konuyu eşinle paylaşmazsan kiminle paylaşacaksın? İlişkiden keyif alıp almamak, cinsel organ büyüklüğü ile ilgili değildir. Kadın cinsel organının derinliği 10 santimetre kadardır. Zaten ilişkiden haz aldığı bölge de, yaklaşık ilk 3-4 santimetrelik bölgesidir. Yani uzunluk kısalık mevzusunu uzatma. İlişki öncesi sevişme döneminin uzunluğu daha önemli bir durumdur. Sıkıntın devam ederse psikolog desteği al. Ayrıca iç hastalıkları uzmanı sıkıntının hormonsal ve bedensel durumuyla ilgili tahlil planlar.
TADIMIZ KAÇTI
61 yaşında erkeğim. 14 senedir şeker hastalığım yüzünden insülin kullanıyorum. 3.5 senedir de doğru düzgün hanımla beraber olamıyoruz. Çubuk mu taktırsam?
Şeker hastalıkları düzensiz seyrederse erkeklerde iktidarsızlık ve erken boşalma sorununa neden olabilir. Ancak her iktidarsızlığın sebebi de bu değildir. Mutlaka diyet yaparak kan şekerini düzende tut. Günde 10-12 bardak su tüket. Egzersiz yap. Üroloji muayenesi de gerekli. Cinsel organın çalışmasını kontrol eden bazı ultrason ve tetkiklerin yapılması şart.
GÖNLÜNÜ AL
Biz 2 aylık evliyiz. Görücü usulüyle evlendik. Başlarken biraz huzursuzluklar oldu. Birbirimizi istemeden üzdük. Ailelerde sıkıntı yaşadı. O zamandan beri her ilişkiye girdiğimizde eşim ağrıdı diyor. Başlamadan bitiyoruz. Bana kızdığından mı böyledir?
Cinsel birleşme sırasında ağrı, acı, yanma, batma gibi hoşnutsuzlukhuzursuzluk durumlarına cinsel ilişki ağrısı denir. Kadınlarda sık karşılaştığımız bir durumdur. Kadın hastalıkları uzmanına muayene olması gerekir. Ayrıca psikolog veya psikiyatrist desteği de gerekebilir. Yaklaşık olarak yüzde 70 jinekolojik, yüzde 30 psikolojik sebeplerden kaynaklanır. İhmal etmeyin. Yoksa cinsel ilişki düşüncesi ağrı ve huzursuzluk yaratacağından geleceğinizi olumsuz etkiler. Evlilik öncesi sıkıntılar ne kadar katkıda bulunur belli olmaz. Yine de eşinin gönlünü al. Kız evi naz evi. Kırıldıysa tamir et. Belki de bu durumun hiç katkısı yoktur. Günahını alma.
CİNSEL SORUNLARINIZA EN SAĞLIKLI CEVAPLAR - DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU
6 aylık evliyiz. Eşimle ilişkiye girmemize rağmen hala çocuğumuz olmadı. Hatamız mı var? Ne yapmamız gerekiyor?
Önce sabır. Sonra sabır. Hep sabır. Öncelikle bir çift, her şey normal olsa da cinsel ilişkilerine rağmen bebek sahibi olmayabilir. Hiçbir doğum kontrol yöntemi kullanmadan doğru zamanda haftada 2-4 kez doğru şekilde cinsel ilişkiye giriyorsanız 1 yıl bekleyin. Kadının yaşı 30'u geçmişse altı ay bekleyin. Sonra eşin için kadın hastalıkları uzmanına, kendin için de üroloji uzmanına muayene olmalısın. Ancak doğru cinsel ilişki nasıl olur yeterince bilmiyorsan, beklemeden uzmanından bilgi al.
EŞİME AYIP OLUR MU?
Eşim bir ay önce doğum yaptı. Cinsel ilişki meselesini kendisine ne zaman açabilirim? Söylesem ayıp olur mu? Uygun bir zamanı var mıdır?
EŞLER arasında ayıp olmaz. Cinsel ilişkiye doğumu izleyen altıncı haftadan sonra başlayabilirsiniz. İlk başlarda dişi cinsel organında eskiye oranla bir kuruma görülebilir. Bunun nedeni azalmış östrojen hormonudur. Kayganlaştırıcı jel kullanımı iişkiyi kolaylaştırabilir. Genellikle erkek, kadından daha fazla cinsel istek içindedir. Kadının kendi vücudundan memnuniyetsizliği de cinselliği olumsuz etkileyen önemli bir faktördür. Ayrıca tüm zamanını bebeğine ayıran anneler, cinselliğe karşı ilgilerini kaybedebilirler. Sabırla, iyi niyet ve gayretle devam edin.
AŞKA DEPRESYON ARASI
Yaşadığım stres sonrası depresyon ilaçları kullanmaya başladım. Ancak son 2-3 aydır ilişkide doyuma ulaşamadan her şey bitiyor. Eşim de 'Stresten' diyor. Böyle devam eder mi? Ne önerirsiniz?
Öncelikle karşılıklı anlayış gösteren ve sıkıntıları paylaşan bir çift olmanız en önemli avantaj. Ani ve aşırı gelişen sıkıntılar, korkular ve kullanılan ilaçlar cinselliği olumsuz etkileyebilir. Özellikle depresyon ilaçları sertleşmeyi ve cinsel isteği engelleyebilir. Bazı hipertansiyon ilaçları, idrar söktürücüler, kortizonlu ilaçlar, bazı hormon ilaçları ve sinir sistemini etkileyen ilaçlara dikkat... Hangi ilaç olursa olsun, yan etkisini görürseniz hemen ilacı yazan doktorunuza bilgi verin. Yeniden tedaviler düzenlensin.
İLİŞKİDE UTANIYORUM
Eşimle ilişkiye girerken utanıyorum. Çünkü cinsel organım küçük. Bir şey söyler diye çekiniyorum. İlişki tam istediğimiz gibi oluyor mu soramıyorum. Ne yapmalıyım?
BU konuyu eşinle paylaşmazsan kiminle paylaşacaksın? İlişkiden keyif alıp almamak, cinsel organ büyüklüğü ile ilgili değildir. Kadın cinsel organının derinliği 10 santimetre kadardır. Zaten ilişkiden haz aldığı bölge de, yaklaşık ilk 3-4 santimetrelik bölgesidir. Yani uzunluk kısalık mevzusunu uzatma. İlişki öncesi sevişme döneminin uzunluğu daha önemli bir durumdur. Sıkıntın devam ederse psikolog desteği al. Ayrıca iç hastalıkları uzmanı sıkıntının hormonsal ve bedensel durumuyla ilgili tahlil planlar.
TADIMIZ KAÇTI
61 yaşında erkeğim. 14 senedir şeker hastalığım yüzünden insülin kullanıyorum. 3.5 senedir de doğru düzgün hanımla beraber olamıyoruz. Çubuk mu taktırsam?
Şeker hastalıkları düzensiz seyrederse erkeklerde iktidarsızlık ve erken boşalma sorununa neden olabilir. Ancak her iktidarsızlığın sebebi de bu değildir. Mutlaka diyet yaparak kan şekerini düzende tut. Günde 10-12 bardak su tüket. Egzersiz yap. Üroloji muayenesi de gerekli. Cinsel organın çalışmasını kontrol eden bazı ultrason ve tetkiklerin yapılması şart.
GÖNLÜNÜ AL
Biz 2 aylık evliyiz. Görücü usulüyle evlendik. Başlarken biraz huzursuzluklar oldu. Birbirimizi istemeden üzdük. Ailelerde sıkıntı yaşadı. O zamandan beri her ilişkiye girdiğimizde eşim ağrıdı diyor. Başlamadan bitiyoruz. Bana kızdığından mı böyledir?
Cinsel birleşme sırasında ağrı, acı, yanma, batma gibi hoşnutsuzlukhuzursuzluk durumlarına cinsel ilişki ağrısı denir. Kadınlarda sık karşılaştığımız bir durumdur. Kadın hastalıkları uzmanına muayene olması gerekir. Ayrıca psikolog veya psikiyatrist desteği de gerekebilir. Yaklaşık olarak yüzde 70 jinekolojik, yüzde 30 psikolojik sebeplerden kaynaklanır. İhmal etmeyin. Yoksa cinsel ilişki düşüncesi ağrı ve huzursuzluk yaratacağından geleceğinizi olumsuz etkiler. Evlilik öncesi sıkıntılar ne kadar katkıda bulunur belli olmaz. Yine de eşinin gönlünü al. Kız evi naz evi. Kırıldıysa tamir et. Belki de bu durumun hiç katkısı yoktur. Günahını alma.
CİNSEL SORUNLARINIZA EN SAĞLIKLI CEVAPLAR - DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU
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