Nazını da çekin Evlilik, kadın ve erkekte ruhsal değişimleri de beraberinde getiriyor. Özellikle evlilik öncesi yaşanan sıkıntılarda eşlerin birbirine anlayış göstermesi gerekiyor. İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Nafiz Karagözoğlu, cinsel hayatta sorun yaşayan çiftleri bilgilendiriyor...

BABA OLMAK İSTİYORUM



6 aylık evliyiz. Eşimle ilişkiye girmemize rağmen hala çocuğumuz olmadı. Hatamız mı var? Ne yapmamız gerekiyor?

Önce sabır. Sonra sabır. Hep sabır. Öncelikle bir çift, her şey normal olsa da bebek sahibi olmayabilir. Hiçbir doğum kontrol yöntemi kullanmadan doğru zamanda haftada 2-4 kez doğru şekilde cinsel ilişkiye giriyorsanız 1 yıl bekleyin. Kadının yaşı 30'u geçmişse altı ay bekleyin. Sonra eşin için kadın hastalıkları uzmanına, kendin için de üroloji uzmanına muayene olmalısın. Ancak doğru cinsel ilişki nasıl olur yeterince bilmiyorsan, beklemeden uzmanından bilgi al.



EŞİME AYIP OLUR MU?



Eşim bir ay önce doğum yaptı. Cinsel ilişki meselesini kendisine ne zaman açabilirim? Söylesem ayıp olur mu? Uygun bir zamanı var mıdır?

EŞLER arasında ayıp olmaz. Cinsel ilişkiye doğumu izleyen altıncı haftadan sonra başlayabilirsiniz. İlk başlarda dişi östrojen hormonudur. Kayganlaştırıcı jel kullanımı iişkiyi kolaylaştırabilir. Genellikle erkek, kadından daha fazla cinsel istek içindedir. Kadının kendi vücudundan memnuniyetsizliği de cinselliği olumsuz etkileyen önemli bir faktördür. Ayrıca tüm zamanını bebeğine ayıran anneler, cinselliğe karşı ilgilerini kaybedebilirler. Sabırla, iyi niyet ve gayretle devam edin.



AŞKA DEPRESYON ARASI



Yaşadığım stres sonrası depresyon ilaçları kullanmaya başladım. Ancak son 2-3 aydır ilişkide doyuma ulaşamadan her şey bitiyor. Eşim de 'Stresten' diyor. Böyle devam eder mi? Ne önerirsiniz?

Öncelikle karşılıklı anlayış gösteren ve sıkıntıları paylaşan bir çift olmanız en önemli avantaj. Ani ve aşırı gelişen sıkıntılar, korkular ve kullanılan ilaçlar cinselliği olumsuz etkileyebilir. Özellikle depresyon ilaçları sertleşmeyi ve cinsel isteği engelleyebilir. Bazı hipertansiyon ilaçları, idrar söktürücüler, kortizonlu ilaçlar, bazı hormon ilaçları ve sinir sistemini etkileyen ilaçlara dikkat... Hangi ilaç olursa olsun, yan etkisini görürseniz hemen ilacı yazan doktorunuza bilgi verin. Yeniden tedaviler düzenlensin.



İLİŞKİDE UTANIYORUM



Eşimle ilişkiye girerken utanıyorum. Çünkü cinsel organım küçük. Bir şey söyler diye çekiniyorum. İlişki tam istediğimiz gibi oluyor mu soramıyorum. Ne yapmalıyım?

BU konuyu eşinle paylaşmazsan kiminle paylaşacaksın? İlişkiden keyif alıp almamak, cinsel organ büyüklüğü ile ilgili değildir. Kadın cinsel organının derinliği 10 santimetre kadardır. Zaten ilişkiden haz aldığı bölge de, yaklaşık ilk 3-4 santimetrelik bölgesidir. Yani uzunluk kısalık mevzusunu uzatma. İlişki öncesi sevişme döneminin uzunluğu daha önemli bir durumdur. Sıkıntın devam ederse psikolog desteği al. Ayrıca iç hastalıkları uzmanı sıkıntının hormonsal ve bedensel durumuyla ilgili tahlil planlar.



TADIMIZ KAÇTI



61 yaşında erkeğim. 14 senedir şeker hastalığım yüzünden insülin kullanıyorum. 3.5 senedir de doğru düzgün hanımla beraber olamıyoruz. Çubuk mu taktırsam?

Şeker hastalıkları düzensiz seyrederse erkeklerde iktidarsızlık ve erken boşalma sorununa neden olabilir. Ancak her iktidarsızlığın sebebi de bu değildir. Mutlaka diyet yaparak kan şekerini düzende tut. Günde 10-12 bardak su tüket. Egzersiz yap. Üroloji muayenesi de gerekli. Cinsel organın çalışmasını kontrol eden bazı ultrason ve tetkiklerin yapılması şart.



GÖNLÜNÜ AL



Biz 2 aylık evliyiz. Görücü usulüyle evlendik. Başlarken biraz huzursuzluklar oldu. Birbirimizi istemeden üzdük. Ailelerde sıkıntı yaşadı. O zamandan beri her ilişkiye girdiğimizde eşim ağrıdı diyor. Başlamadan bitiyoruz. Bana kızdığından mı böyledir?

Cinsel birleşme sırasında ağrı, acı, yanma, batma gibi hoşnutsuzlukhuzursuzluk durumlarına cinsel ilişki ağrısı denir. Kadınlarda sık karşılaştığımız bir durumdur. Kadın hastalıkları uzmanına muayene olması gerekir. Ayrıca psikolog veya psikiyatrist desteği de gerekebilir. Yaklaşık olarak yüzde 70 jinekolojik, yüzde 30 psikolojik sebeplerden kaynaklanır. İhmal etmeyin. Yoksa cinsel ilişki düşüncesi ağrı ve huzursuzluk yaratacağından geleceğinizi olumsuz etkiler. Evlilik öncesi sıkıntılar ne kadar katkıda bulunur belli olmaz. Yine de eşinin gönlünü al. Kız evi naz evi. Kırıldıysa tamir et. Belki de bu durumun hiç katkısı yoktur. Günahını alma.



CİNSEL SORUNLARINIZA EN SAĞLIKLI CEVAPLAR - DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU sabır. Sonra sabır. Hep sabır. Öncelikle bir çift, her şey normal olsa da cinsel ilişki lerine rağmenHiçbir doğum kontrol yöntemi kullanmadan doğru zamanda haftada1 yıl bekleyin. Kadının yaşı 30'u geçmişse altı ay bekleyin. Sonra eşin için kadın hastalıkları uzmanına, kendin için de üroloji uzmanına muayene olmalısın. Ancak doğru cinsel ilişki nasıl olur yeterince bilmiyorsan, beklemeden uzmanından bilgi al.arasında ayıp olmaz. Cinsel ilişkiye doğumu izleyen altıncı haftadan sonra başlayabilirsiniz. İlk başlarda dişi cinsel organ ında eskiye oranla bir kuruma görülebilir. Bunun nedeni azalmışKayganlaştırıcı jel kullanımı iişkiyi kolaylaştırabilir. Genellikle erkek, kadından daha fazla cinsel istek içindedir. Kadının kendi vücudundan memnuniyetsizliği de cinselliği olumsuz etkileyen önemli bir faktördür. Ayrıca tüm zamanını bebeğine ayıran anneler, cinselliğe karşı ilgilerini kaybedebilirler. Sabırla, iyi niyet ve gayretle devam edin.karşılıklı anlayış gösteren ve sıkıntıları paylaşan bir çift olmanız en önemli avantaj. Ani ve aşırı gelişen sıkıntılar, korkular ve kullanılan ilaçlar cinselliği olumsuz etkileyebilir. Özellikle depresyon ilaçları sertleşmeyi ve cinsel isteği engelleyebilir. Bazı hipertansiyon ilaçları, idrar söktürücüler, kortizonlu ilaçlar, bazı hormon ilaçları ve sinir sistemini etkileyen ilaçlara dikkat... Hangi ilaç olursa olsun, yan etkisini görürseniz hemen ilacı yazan doktorunuza bilgi verin.konuyu eşinle paylaşmazsan kiminle paylaşacaksın? İlişkiden keyif alıp almamak, cinsel organ büyüklüğü ile ilgili değildir. Kadın cinsel organının derinliği 10 santimetre kadardır. Zaten ilişkiden haz aldığı bölge de, yaklaşık ilk 3-4 santimetrelik bölgesidir. Yani uzunluk kısalık mevzusunu uzatma. İlişki öncesi sevişme döneminin uzunluğu daha önemli bir durumdur. Sıkıntın devam ederse psikolog desteği al.Şeker hastalıkları düzensiz seyrederse erkeklerde iktidarsızlık ve erken boşalma sorununa neden olabilir. Ancak her iktidarsızlığın sebebi de bu değildir. Mutlaka diyet yaparak kan şekerini düzende tut. Günde 10-12 bardak su tüket. Egzersiz yap. Üroloji muayenesi de gerekli. Cinsel organın çalışmasını kontrol eden bazı ultrason ve tetkiklerin yapılması şart.birleşme sırasında ağrı, acı, yanma, batma gibi hoşnutsuzlukhuzursuzluk durumlarınadenir. Kadınlarda sık karşılaştığımız bir durumdur. Kadın hastalıkları uzmanına muayene olması gerekir. Ayrıca psikolog veya psikiyatrist desteği de gerekebilir. Yaklaşık olarak yüzde 70 jinekolojik, yüzde 30 psikolojik sebeplerden kaynaklanır.Yoksa cinsel ilişki düşüncesi ağrı ve huzursuzluk yaratacağındanEvlilik öncesi sıkıntılar ne kadar katkıda bulunur belli olmaz. Yine de eşinin gönlünü al.Kırıldıysa tamir et. Belki de bu durumun hiç katkısı yoktur. Günahını alma. TÜM MANŞETLER