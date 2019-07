VUCÜTTA hayati görev üstlenen karaciğerin sağlıklı olması tüm bedeni etkiliyor. Yanlış beslenme alışkanlıkları, karaciğer yağlanması riskini artırıyor. Bu durum tedavi edilmediğinde Hepatit B ve C gibi hastalıklar kaçınılmaz hale geliyor. Demiroğlu Bilim Üniversitesi, Gastroenteroloji-Hepatoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Levent Erdem, bu hastalıklara karşı alınması gereken önlemleri açıklıyor.

HAYATİ RİSK TAŞIYOR!

Ciddi bir karaciğer hastalığı olan hepatitler, kan testleriyle teşhis ediliyor. Basit bir kan tahlili ile tanı konularak, karaciğer yetmezliği ve kansere yol açabilen Hepatit B ve C hastalıkları tedavi edilebiliyor. Hepatit hastalıklarında erken tedavi son derece önem taşıyor. Siroz veya karaciğer kanseri gelişmiş hastalarda tedavi kimi zaman başarısızlıkla sonuçlanabiliyor. Bu hastaların bir kısmı, sadece karaciğer nakliyle hayatta kalıyor.

BELİRTİ VERMEDEN İLERLER

Hepatit B ve C hastalıkları, siroz ve karaciğer kanseri riskini yüzde 80 oranında artırıyor. Genellikle sinsi ilerleyen hepatitler ilk belirtilerini, hastalık ilerlediğinde gösteriyor. Dünyada 250 milyon kronik B hepatitli ve 75 milyon civarında da kronik C hepatitli insan bulunuyor. Yani milyonlarca kişi, hem karaciğer sirozu hem de karaciğer kanseri riski taşıyor. Prof. Dr. Levent Erdem, "Viral hepatitlere karşı koruyucu aşı, etkili ilaçlar, ulaşılabilir tedavi olanakları bulunuyor. Bunun için herkesin hepatit B ve C tarama testlerini yaptırması, virüs taşıdığı belirlenen kişilerin tedavi programına alınması, ilaç tedavilerine başlanması ve ailenin diğer fertlerinin de taranarak virüslere karşı önlem alması gerekiyor" bilgisini veriyor.

MUTLAKA AŞI OLUN

DÜNYADA hepatitlere karşı en etkin koruma yöntemini aşılar oluşturuyor. Prof. Dr. Levent Erdem, özellikle yenidoğanların, bebeklerin, ilköğretim çağındaki çocukların ve erişkinlerin aşılanması gerektiğini vurguluyor. "Ailelerin, çocukların aşılanmasına yönelik yanlış bilgilere itibar etmemesi çok önemlidir. Yapılan geniş araştırmalar ve uzun süreli izlemelerde aşıların bu hastalıklar açısından herhangi bir risk taşımadığı belirlenmiştir. Hepatit B aşı programı sayesinde Tayvan, İtalya ve Türkiye gibi birçok ülkede Hepatit B sıklığında yüzde 50 ve üzerinde azalma sağlanmıştır. Buna paralel olarak karaciğer sirozu ve kanserinde de belirgin azalma olması beklenmektedir" bilgisini veriyor.

SAĞLIKLI BESLENİN

Karaciğeri korumak için elbette ilk olarak beslenme tarzını değiştirmek gerekiyor. Karaciğer hastalıklarıyla mücadele ederken sağlıklı besinler tüketmek önem taşıyor. Sarı, turuncu ve yeşil yapraklı sebzeler, bu hayati organın çalışmasına yardımcı oluyor.

PROF. DR. LEVENT ERDEM - A'DAN Z'YE KARACİĞER SAĞLIĞI

HAZIRLAYAN: SİNEM UYSAL