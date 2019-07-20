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İNGİLİZ bilim adamları, yi araştırdı. Obezitenin, sigaradan daha zararlı olduğu saptandı. Obezite Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Tufan Ergenç, küresel bir tehdit haline gelen obeziteyle ilgili bilinmesi gerekenleri açıkladı. "Sigara, elbette ki insan vücuduna verdiği zararlar açısından başta olmak üzere birçok rahatsızlığın başlıca nedenidir. Son yıllarda obezite rakamlarının artmasıyla görüldü ki, obezite sigaradan bile tehlikeli sonuçlar doğurabiliyor. Bu nedenle obezite, ciddiye alınması ve erken devrede tedaviye başlanması gereken bir hastalıktır" ifadesini kullandı. Obeziteyle mücadelenin çocukluktan itibaren başladığını vurguladı. Sağlıklı beslenmenin obeziteden koruduğunu açıkladı.

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