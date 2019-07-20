SAĞLIKLI besinler tüketmek, beyin sağlığını da koruyor. Medical Park Gaziosmanpaşa Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Ahmet Tulgar Başak, yaşla birlikte Parkinson ve Alzheimer gibi nörolojik hastalıkların riskinin arttığını belirtiyor. Alzheimer ve bunama riskine karşı folik asit desteği için fasulye, bezelye, ıspanak, şalgam, limon ve portakal gibi besinlerin yenmesi gerektiğini söylüyor. Beyin gelişiminin anne karnında başladığını söyleyen Op. Dr. Ahmet Tulgar Başak, "Hafıza ve zeka gelişimi bakımından B vitamini önemli bir yer tutmaktadır. B vitamini içeren muz, kuru baklagiller, et, balık, yoğurt ve yeşil yapraklı sebzelerin tüketilmesi önemlidir" diyor.

ÇEKİRDEK ÇİTLETİN!

Domatesin likopen içeriği sayesinde Alzheimer hastalığıyla savaştığını belirten Op. Dr. Başak, sözlerini şöyle sonlandırıyor: "Kabak çekirdeği, bellek ve düşünme becerilerini zenginleştiren çinko içerir. Kuruyemişler ve adaçayı hafızayı geliştiren harika bir E vitamini kaynağıdır. Dengeli, içeriği zengin ve her besin öğesini barındıran bir beslenme rejiminin anne adaylığı dönemden itibaren benimsenmesi gerekir."