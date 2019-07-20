İkinci bahar

İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Nafiz Karagözoğlu, aşk hayatında yaşanan sorunlara değiniyor. Cinsel hayatta yaşanan sorunların çözümü için eşlerin birbirine anlayışlı olmasını öneriyor. 50'li yaşlardan sonra ilişkide mutluluğu yakalamak için uzman kontrolüne ve önerilerin harfiyen uyulmasına dikkat çekiyor.
62 YAŞINDA CİNSELLİK
62 yaşındayım. Daha önce kasık fıtığı ameliyatı oldum. Şimdi evleneceğim ama sertleşme sorunu yaşıyorum. Yani bende tık yok! İkinci baharımı yaşamak istiyorum. Doktor, çubuk takalım dedi. Ne yapmalıyım?
ÖNCELİKLE hormonal olarak bedeninin ne durumda olduğunu anlamamız gerekir. Testosteron, Prolaktin, TSH ve tam kan sayımı testlerini yaptırın. Moraliniz düzelmeden şikayetiniz de düzelmeyebilir. Kalp damarlarını da kontrol ettir. Hem kalp damarlarının hem de cinsel organı damarlarının kontrol edilmesi gerekir. Önce iç hastalıkları uzmanının takibine gir. Sonuçları tekrar değerlendirelim.
YÜZÜ HEP ASIK
Altı aylık evliyim. Cinsel ilişkimiz de iyi. Ama ilişkiden sonra uyuduğumda eşimin yüzü asılıyor. 'Mutlu olmadın mı?' diyorum, cevap vermiyor. Neden kızıyor anlamadım...
BİR kere ilişki sonrası uyumandan hoşlanmıyor olabilir. Zaten kendisi ifade etmiş. İlişki sonrası okşamalar, dokunmalar ve öpmeler çiftler arasındaki duygusallığı arttırır. Aksi durumlar, sende olduğu gibi gerilim yaratır. İçgüdüsel bir yanı olsa da insani bir süreç olan cinsel ilişki sürecini olağan akışına uygun olarak bitirmeliyiz. Farklı sorunlar açısından genel durum değerlendirmesi için iç hastalıkları uzmanına muayene ettirin.
AIDS PROBLEMİ
Doktor Bey 34 yaşındayım. AIDS sadece cinsel ilişkiyle mi bulaşır? Bilgi verir misiniz?
VİRÜS, cinsel ilişki sırasında vücuda vajina, vulva, penis, rektum veya ağız dokusundan içeri girebilir. Kanında HIV virüsü olan birinin kanından hazırlanan kan ürünüyle de, kan yoluyla HIV size bulaşabilir. HIV taşıyan kişinin kanıyla temas eden mikroplu iğne ve şırınga, tıbbi cihazlarla temas edenlere bu virüs geçebilir. Gebelik veya doğum sırasında HIV enfeksiyonu kapmış ve tedavi edilmemiş gebe kadınların yaklaşık dörtte biri ya da üçte biri bebeklerine bu virüsü geçirebilir. Virüsle enfekte olmuş annelerin sütüyle bebeklere de HIV bulaşabilmektedir. Yani HIV bulaşmış kan ürünü ile sizin bedeninizin kanı temas ederse bulaşma ihtimali olur.
ÇOCUĞUM OLMUYOR
2 yıldır evliyiz. Çocuğumuz olmuyor. Kadın doğum doktoru benden meni istedi. 4 kardeşiz. Hepsinin de çocuğu var. Bu test şart mı?
KADIN doğum uzmanı çiftlerin her ikisine de test önerebilir. Bu konuyu onur meselesi gibi anlama. Çünkü çiftlerin her ikisi sağlıklı olsa bile çocuk sahibi olmama ihtimali her zaman var. Bir yıl korumasız cinsel ilişkiye rağmen çocuk sahibi olunmadığında erkeklerden de istenecek ilk tetkik "Semen- Sperm-Meni Sayımı" diye bilinen ifade edilen testtir. Yaptır...
EŞİM MUTSUZ
6 yıllık evliyim, erken boşalma sorunum var. Eşimi, mutlu edemiyorum. Ne yapmalıyım?
PANİK yok. Neticede 2 kişilik bir konu bu. Önce kendinle ilgili şartları düzene koy. Başarısızlık korkusu başarısız yapar. Cinsel ilişki öncesi hafif tokluk hali olmalıdır. Ancak sertleştirici ilaçlara hemen başvurma. Senin için söylediklerim eşin için de geçerli. Acele işe şeytan karışır. İlişki öncesi sevişme dönemini yeterince yaşayın. Bir yere yetişmiyorsunuz unutmayın. Geciktirici jeller faydalı olabilir. Bunlara rağmen düzelme yoksa üroloji ve iç hastalıkları uzmanına başvurun...
DOKTORDAN UTANMA
Benim takım taklavat sıkıntılı. Yanmam var. Akıntı oluyor. Hanımla da faaliyet yapamıyoruz. Yüzüne bakamaz oldum. Ne yapmalıyım?
ANLATTIKLARIN önemli. Doktor muayenesi ve bazı tahliller gerekir. Tam idrar tahlili, CRP ve tam kan sayımı mutlaka yaptırıyoruz. Gerekirse ultrason çektiriyoruz. Aynı şikayetlere göre idrar kesesi, böbrek yolları ve prostat da iltihaplanmış olabilir. Tanıya göre tedavi veririz. Takip yaparız. Utanılacak ne var. Doktordan utanmak olmaz.
HANIM ŞİKAYETÇİ
37 yaşında tansiyon hastasıyım. Ben bittim hocam. Hanımla kardeş gibi olduk! Kendisi de durumdan şikayetçi. Cinsel isteğim yok. Akıntım var. Benden bir şey olur mu?
UMUT biterse her şey biter. Bu kadar kolay teslim olma. Gerilim tansiyonunu yükseltir. İç hastalıkları uzmanına git. Takibe başla. Tetkiklerini yaptır. Tansiyon ilaçları cinsel isteği ve sertleşmeyi olumsuz etkileyebilir. İlacını değiştirerek bu sorunu çözebiliriz. Akıntın için tahlil yaptırabilirsin. Bu göre de tedbir alınır. Şimdi hemen doktora!
62 YAŞINDA CİNSELLİK
62 yaşındayım. Daha önce kasık fıtığı ameliyatı oldum. Şimdi evleneceğim ama sertleşme sorunu yaşıyorum. Yani bende tık yok! İkinci baharımı yaşamak istiyorum. Doktor, çubuk takalım dedi. Ne yapmalıyım?
ÖNCELİKLE hormonal olarak bedeninin ne durumda olduğunu anlamamız gerekir. Testosteron, Prolaktin, TSH ve tam kan sayımı testlerini yaptırın. Moraliniz düzelmeden şikayetiniz de düzelmeyebilir. Kalp damarlarını da kontrol ettir. Hem kalp damarlarının hem de cinsel organı damarlarının kontrol edilmesi gerekir. Önce iç hastalıkları uzmanının takibine gir. Sonuçları tekrar değerlendirelim.
YÜZÜ HEP ASIK
Altı aylık evliyim. Cinsel ilişkimiz de iyi. Ama ilişkiden sonra uyuduğumda eşimin yüzü asılıyor. 'Mutlu olmadın mı?' diyorum, cevap vermiyor. Neden kızıyor anlamadım...
BİR kere ilişki sonrası uyumandan hoşlanmıyor olabilir. Zaten kendisi ifade etmiş. İlişki sonrası okşamalar, dokunmalar ve öpmeler çiftler arasındaki duygusallığı arttırır. Aksi durumlar, sende olduğu gibi gerilim yaratır. İçgüdüsel bir yanı olsa da insani bir süreç olan cinsel ilişki sürecini olağan akışına uygun olarak bitirmeliyiz. Farklı sorunlar açısından genel durum değerlendirmesi için iç hastalıkları uzmanına muayene ettirin.
AIDS PROBLEMİ
Doktor Bey 34 yaşındayım. AIDS sadece cinsel ilişkiyle mi bulaşır? Bilgi verir misiniz?
VİRÜS, cinsel ilişki sırasında vücuda vajina, vulva, penis, rektum veya ağız dokusundan içeri girebilir. Kanında HIV virüsü olan birinin kanından hazırlanan kan ürünüyle de, kan yoluyla HIV size bulaşabilir. HIV taşıyan kişinin kanıyla temas eden mikroplu iğne ve şırınga, tıbbi cihazlarla temas edenlere bu virüs geçebilir. Gebelik veya doğum sırasında HIV enfeksiyonu kapmış ve tedavi edilmemiş gebe kadınların yaklaşık dörtte biri ya da üçte biri bebeklerine bu virüsü geçirebilir. Virüsle enfekte olmuş annelerin sütüyle bebeklere de HIV bulaşabilmektedir. Yani HIV bulaşmış kan ürünü ile sizin bedeninizin kanı temas ederse bulaşma ihtimali olur.
ÇOCUĞUM OLMUYOR
2 yıldır evliyiz. Çocuğumuz olmuyor. Kadın doğum doktoru benden meni istedi. 4 kardeşiz. Hepsinin de çocuğu var. Bu test şart mı?
KADIN doğum uzmanı çiftlerin her ikisine de test önerebilir. Bu konuyu onur meselesi gibi anlama. Çünkü çiftlerin her ikisi sağlıklı olsa bile çocuk sahibi olmama ihtimali her zaman var. Bir yıl korumasız cinsel ilişkiye rağmen çocuk sahibi olunmadığında erkeklerden de istenecek ilk tetkik "Semen- Sperm-Meni Sayımı" diye bilinen ifade edilen testtir. Yaptır...
EŞİM MUTSUZ
6 yıllık evliyim, erken boşalma sorunum var. Eşimi, mutlu edemiyorum. Ne yapmalıyım?
PANİK yok. Neticede 2 kişilik bir konu bu. Önce kendinle ilgili şartları düzene koy. Başarısızlık korkusu başarısız yapar. Cinsel ilişki öncesi hafif tokluk hali olmalıdır. Ancak sertleştirici ilaçlara hemen başvurma. Senin için söylediklerim eşin için de geçerli. Acele işe şeytan karışır. İlişki öncesi sevişme dönemini yeterince yaşayın. Bir yere yetişmiyorsunuz unutmayın. Geciktirici jeller faydalı olabilir. Bunlara rağmen düzelme yoksa üroloji ve iç hastalıkları uzmanına başvurun...
DOKTORDAN UTANMA
Benim takım taklavat sıkıntılı. Yanmam var. Akıntı oluyor. Hanımla da faaliyet yapamıyoruz. Yüzüne bakamaz oldum. Ne yapmalıyım?
ANLATTIKLARIN önemli. Doktor muayenesi ve bazı tahliller gerekir. Tam idrar tahlili, CRP ve tam kan sayımı mutlaka yaptırıyoruz. Gerekirse ultrason çektiriyoruz. Aynı şikayetlere göre idrar kesesi, böbrek yolları ve prostat da iltihaplanmış olabilir. Tanıya göre tedavi veririz. Takip yaparız. Utanılacak ne var. Doktordan utanmak olmaz.
HANIM ŞİKAYETÇİ
37 yaşında tansiyon hastasıyım. Ben bittim hocam. Hanımla kardeş gibi olduk! Kendisi de durumdan şikayetçi. Cinsel isteğim yok. Akıntım var. Benden bir şey olur mu?
UMUT biterse her şey biter. Bu kadar kolay teslim olma. Gerilim tansiyonunu yükseltir. İç hastalıkları uzmanına git. Takibe başla. Tetkiklerini yaptır. Tansiyon ilaçları cinsel isteği ve sertleşmeyi olumsuz etkileyebilir. İlacını değiştirerek bu sorunu çözebiliriz. Akıntın için tahlil yaptırabilirsin. Bu göre de tedbir alınır. Şimdi hemen doktora!
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