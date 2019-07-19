Kemik suyu çorbası kollajen etkisiyle yaşlanmayı geciktiriyor

Sağlıklı ve uzun bir ömre sahip olmada, tüketilen besinler önem taşıyor. Türk mutfağı, birbirinden farklı lezzetleriyle hem damaklara hem de sağlığa hitap ediyor. İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Osman Erk, sağlıklı yaşlanmak için kollajen içeriği yüksek besinlerin tüketilmesi gerektiğini söylüyor. TAKVİM okuyucularıyla şu bilgileri paylaşıyor:
KEMİKLERİ GÜÇLENDİRİR
Kollajen ve elastin gibi proteinler; vücudun bağ ve çatı dokusunun temel unsurlarını oluşturuyor. Cilt, kemik, damar ve vücuttaki bütün organlardaki bağ dokuları, yaşla birlikte bozulmaya ve azalmaya başlıyor. Bu nedenle deride kırışıklıklar, sarkmalar, organlarda bozulmalar ve damarlarda harabiyet gibi sorunlar ortaya çıkıyor.
YAŞLA AZALIR
Vücut bağ ve destek dokusunu kendisi sentez edebiliyor. Fakat bu yetenek, yaşla birlikte azalmaya başlıyor. Kollajen, işte tam da bu dönemde yardı- ma koşuyor. Kol- lajen lifleri, vücudun bağ dokusunu koruyor. Kollajen azaldığında, deri inceliyor, sarkıyor ve kuruyor. Bununla birlikte kemik kırılganlığı artıyor ve eklemlerde harabiyet oluşuyor. Şeker, sigara, güneş ışınları, beslenme ve hormonal bozukluklar, fizik egzersiz azlığı gibi durumlar kollajen yıkımını çabuklaştırıyor.
12 SAAT KAYNATIN
SAĞLIKLI bir beslenme düzeni sayesinde yaşla birlikte ortaya çıkan kollajen yıkımını önlemek mümkün oluyor. Halk arasında geleneksel olarak tüketilen paça ve kemik suyu çorbası vücudun kollajen ihtiyacını karşılıyor. Paça çorbası ve kemik suyu çorba bu konuda yardımımıza koşuyor. İki çorbanında tencerede en az 6 ila 12 kaynatılması gerekiyor.
VÜCUDA GÜÇ VERİR
Bu geleneksel yiyecekler, bolca kollajen, glikozaminoglikan ve hyalüronik asit içeriyor. Ayrıca ilave edilen baharat, ot, sirke, sarımsak ve sebzelerde de bolca vitamin ve mineral yer alıyor. Haftada 1-2 kez sağlıklı hayvan-lardan elde edilen, geleneksel olarak hazırlanan, baharat, ot ve sebzelerle desteklenen bu iki çorba hastalıklara karşı savaş açıyor. Vücudu, genç ve dinamik tutuyor.
-BİTTİ-
SAĞLIKLI HAYATIN ŞİFRESİ -13 PROF. DR. OSMAN ERK
KEMİKLERİ GÜÇLENDİRİR
Kollajen ve elastin gibi proteinler; vücudun bağ ve çatı dokusunun temel unsurlarını oluşturuyor. Cilt, kemik, damar ve vücuttaki bütün organlardaki bağ dokuları, yaşla birlikte bozulmaya ve azalmaya başlıyor. Bu nedenle deride kırışıklıklar, sarkmalar, organlarda bozulmalar ve damarlarda harabiyet gibi sorunlar ortaya çıkıyor.
YAŞLA AZALIR
Vücut bağ ve destek dokusunu kendisi sentez edebiliyor. Fakat bu yetenek, yaşla birlikte azalmaya başlıyor. Kollajen, işte tam da bu dönemde yardı- ma koşuyor. Kol- lajen lifleri, vücudun bağ dokusunu koruyor. Kollajen azaldığında, deri inceliyor, sarkıyor ve kuruyor. Bununla birlikte kemik kırılganlığı artıyor ve eklemlerde harabiyet oluşuyor. Şeker, sigara, güneş ışınları, beslenme ve hormonal bozukluklar, fizik egzersiz azlığı gibi durumlar kollajen yıkımını çabuklaştırıyor.
12 SAAT KAYNATIN
SAĞLIKLI bir beslenme düzeni sayesinde yaşla birlikte ortaya çıkan kollajen yıkımını önlemek mümkün oluyor. Halk arasında geleneksel olarak tüketilen paça ve kemik suyu çorbası vücudun kollajen ihtiyacını karşılıyor. Paça çorbası ve kemik suyu çorba bu konuda yardımımıza koşuyor. İki çorbanında tencerede en az 6 ila 12 kaynatılması gerekiyor.
VÜCUDA GÜÇ VERİR
Bu geleneksel yiyecekler, bolca kollajen, glikozaminoglikan ve hyalüronik asit içeriyor. Ayrıca ilave edilen baharat, ot, sirke, sarımsak ve sebzelerde de bolca vitamin ve mineral yer alıyor. Haftada 1-2 kez sağlıklı hayvan-lardan elde edilen, geleneksel olarak hazırlanan, baharat, ot ve sebzelerle desteklenen bu iki çorba hastalıklara karşı savaş açıyor. Vücudu, genç ve dinamik tutuyor.
-BİTTİ-
SAĞLIKLI HAYATIN ŞİFRESİ -13 PROF. DR. OSMAN ERK
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