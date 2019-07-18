Sağlıklı bir hayat için uzmanından kritik uyarı: Aşı yaptırın

SON dönemde anneler, yeni doğmuş bebeklerine aşı yaptırmıyor. Ancak bu aşılar; kızamık, suçiçeği ve verem gibi salgın hastalıklara karşı koruma sağlıyor. Bazı doktorlar, aşıların bağışıklık sistemine zarar verdiğini ve sağlığa zararlı alüminyum ve cıva gibi kimyasalları içerdiğini iddia ediyor. İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Osman Erk, bu iddiaların yanlış olduğunu belirtiyor. Alüminyum ve cıvanın günlük hayatta kullanılan tencerelerden konserve gıdalara kadar pek çok alanda bulunduğuna dikkat çekiyor. Dünya Sağlık Örgütü, önümüzdeki yıllarda dünyayı bekleyen en büyük sağlık tehdidinin, aşı karşıtlığı olduğunu söylüyor. Sağlık Bakanlığı aşılamanın son derece gerekli olduğunu belirtiyor. Aşıların çocukluk döneminin yanı sıra gençlik ve erişkinlik dönemlerinde de uygulanması gerekiyor.
ÖLDÜRÜR!
Kızamık, kızamıkçık, kabakulak ve suçiçeği gibi bulaşıcı infeksiyon hastalıklar, hemen her yaş grubunu etkiliyor. Özellikle 65 yaşın üstündekilerde ve aşı olmayanlarda ölüme bile neden olabiliyor.
HANGİ AŞILARI OLMALIYIZ?
Erişkin yaşta zatürre, grip, Hepatit A ve B, difteri, tetanos, boğmaca, kızamık, kızamıkçık, kabakulak, suçiçeği, zona, menenjit ve HPV aşıları olmak gerekiyor. Bu aşılar, hastalıklara karşı koruma sağlıyor.
YARIN: PAÇA ÇORBASININ ŞİFRESİ
SAĞLIKLI HAYATIN ŞİFRESİ -12 PROF. DR. OSMAN ERK
ÖLDÜRÜR!
Kızamık, kızamıkçık, kabakulak ve suçiçeği gibi bulaşıcı infeksiyon hastalıklar, hemen her yaş grubunu etkiliyor. Özellikle 65 yaşın üstündekilerde ve aşı olmayanlarda ölüme bile neden olabiliyor.
HANGİ AŞILARI OLMALIYIZ?
Erişkin yaşta zatürre, grip, Hepatit A ve B, difteri, tetanos, boğmaca, kızamık, kızamıkçık, kabakulak, suçiçeği, zona, menenjit ve HPV aşıları olmak gerekiyor. Bu aşılar, hastalıklara karşı koruma sağlıyor.
YARIN: PAÇA ÇORBASININ ŞİFRESİ
SAĞLIKLI HAYATIN ŞİFRESİ -12 PROF. DR. OSMAN ERK
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