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Aşk için kayısı

Vitamin deposu kayısı, cinsel hayatın ömrünü uzatıyor. Cinsel isteği arttırıyor. Kan dolaşımını hızlandırarak doğal viagra etkisi yapıyor. Afrodizyak etkili besinlerin başında yer alan bu meyve, sperm kalitesini de yükseltiyor.

Aşk için kayısı
Vitamin deposu kayısı, cinsel hayatın ömrünü uzatıyor. Cinsel isteği arttırıyor. Kan dolaşımını hızlandırarak doğal viagra etkisi yapıyor. Afrodizyak etkili besinlerin başında yer alan bu meyve, sperm kalitesini de yükseltiyor. Uzmanlar, kayısının faydalarını şu şöyle özetliyor:
Kan şekerini dengeler.
Alzheimer riskini azaltır.
Kalp-damar hastalıklarını önler.
Göz sağlığına iyi gelir.
Karaciğer yetmezliği riskini azaltır.
Kansızlığa iyi gelir.
Kabızlığı önler ve kilo vermenize yardım eder.

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