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Anne adayları yumurta yesin

Kadınların en heyecanlı belki de en hassas oldukları gebelik döneminde, sağlıklı beslenmeleri gerekiyor. Kadın Hastalıkları Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Op. Dr. Betül Görgen, paketli ve işlenmiş gıdalar yerine şunların yenmesini öneriyor...

Anne adayları yumurta yesin
Kadınların en heyecanlı belki de en hassas oldukları gebelik döneminde, sağlıklı beslenmeleri gerekiyor. Kadın Hastalıkları Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Op. Dr. Betül Görgen, paketli ve işlenmiş gıdalar yerine şunların yenmesini öneriyor:
TAHILLI ÜRÜNLER: Tam tahıllı ekmek folik asitten zengindir. Anneye güç verir.
FASULYE: Protein içerir. Bebeğin gelişimini destekler.
SOMON: Beyin ve göz gelişimi için çok önemlidir.
YUMURTA: Bebekte beyin gelişimi için çok önemlidir.
TANELİ MEYVELER: Yabanmersini, böğürtlen ve ahududu çok değerli besin kaynağıdır. Anne ve bebeğin sağlığını korur.

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