Tarhana iç şifa bul

Hazır gıdaların yaygın olarak kullanıldığı günümüzde, hastalıklar da kapıyı çalıyor. Tansiyondan romatizmaya, kolesterolden kansere kadar yüzlerce hastalık hayatı tehdit ediyor. İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Osman Erk, tüm hastalıkların sindirim sisteminden yayıldığını söylüyor. Güçlü bir bağışıklık sistemi için probiyotiklerin önemine dikkat çekiyor. Şu bilgileri veriyor.
METABOLİZMAYI HIZLANDIRIR
Trans yağ içeren, paketli ve işlenmiş gıdalar, vücudun ikinci beyni sayılan bağırsakların da çalışmasını bozuyor. Hastalıklara davetiye çıkartıyor. Genellikle süt ve süt ürünlerinde bulunan probiyotiklerse bağırsaklardaki faydalı bakterileri çoğaltıyor. Sindirim sistemindeki dengeyi sağlayarak metabolizmayı hızlandırıyor. Sağlıklı bir sindirim ve bağışıklık sistemi için vücuda mutlaka dost bakterilerin alınması gerekiyor. Bunun için de probiyotiklerin sadece ihtiyaç olduğunda değil, hayat boyu tüketilmesi öneriliyor. Her gün düzenli olarak yoğurt yenmesi ve süt içilmesi vücuda güç veriyor. Kaliteli karbonhidrat seçimi, sebze, sağlıklı et, az şeker, taze gıda, su ve probiyotikli gıda tüketimi ile bağırsak florasındaki probiyotikler dengede tutulabiliyor.
YOĞURDUNUZU EVDE YAPIN
Kefir, ev yoğurdu, ayran, boza, keçi sütü, turşu, tarhana, sirke ve şalgam, en güçlü probiyotikler arasında yer alıyor. Probiyotikler, zararlı bakterilerin bağırsak florasında emilimini engelleyerek burada çoğalmasını önlüyor. Bağırsak florasının sağlıklı kalması, hastalıklara yakalanma riskini de azaltıyor. Doğru probiyotik alımı ile bağışıklık sistemi güçlü kalıyor. Vücut enfeksiyonlara karşı savaşabilecek hale geliyor.
YER ELMASI DA YİYİN
Bağırsaklardakİ probiyotik sayısını artırmak için 'prebiyotik' içeren besinleri de tüketmek gerekiyor. Bunun için sebze (yer elması, kereviz, bamya, pırasa, soğan ve sarımsak), meyve (elma ve muz), tam tahıl (yulaf ve kepekli pirinç), bakliyat (fasulye, mercimek ve nohut), ceviz, badem ve keten tohumu tüketmek gerekiyor.
YARIN: AŞI KARŞITLIĞI BÜYÜK TEHDİT
SAĞLIKLI HAYATIN ŞİFRESİ -11 PROF. DR. OSMAN ERK
METABOLİZMAYI HIZLANDIRIR
Trans yağ içeren, paketli ve işlenmiş gıdalar, vücudun ikinci beyni sayılan bağırsakların da çalışmasını bozuyor. Hastalıklara davetiye çıkartıyor. Genellikle süt ve süt ürünlerinde bulunan probiyotiklerse bağırsaklardaki faydalı bakterileri çoğaltıyor. Sindirim sistemindeki dengeyi sağlayarak metabolizmayı hızlandırıyor. Sağlıklı bir sindirim ve bağışıklık sistemi için vücuda mutlaka dost bakterilerin alınması gerekiyor. Bunun için de probiyotiklerin sadece ihtiyaç olduğunda değil, hayat boyu tüketilmesi öneriliyor. Her gün düzenli olarak yoğurt yenmesi ve süt içilmesi vücuda güç veriyor. Kaliteli karbonhidrat seçimi, sebze, sağlıklı et, az şeker, taze gıda, su ve probiyotikli gıda tüketimi ile bağırsak florasındaki probiyotikler dengede tutulabiliyor.
YOĞURDUNUZU EVDE YAPIN
Kefir, ev yoğurdu, ayran, boza, keçi sütü, turşu, tarhana, sirke ve şalgam, en güçlü probiyotikler arasında yer alıyor. Probiyotikler, zararlı bakterilerin bağırsak florasında emilimini engelleyerek burada çoğalmasını önlüyor. Bağırsak florasının sağlıklı kalması, hastalıklara yakalanma riskini de azaltıyor. Doğru probiyotik alımı ile bağışıklık sistemi güçlü kalıyor. Vücut enfeksiyonlara karşı savaşabilecek hale geliyor.
YER ELMASI DA YİYİN
Bağırsaklardakİ probiyotik sayısını artırmak için 'prebiyotik' içeren besinleri de tüketmek gerekiyor. Bunun için sebze (yer elması, kereviz, bamya, pırasa, soğan ve sarımsak), meyve (elma ve muz), tam tahıl (yulaf ve kepekli pirinç), bakliyat (fasulye, mercimek ve nohut), ceviz, badem ve keten tohumu tüketmek gerekiyor.
YARIN: AŞI KARŞITLIĞI BÜYÜK TEHDİT
SAĞLIKLI HAYATIN ŞİFRESİ -11 PROF. DR. OSMAN ERK
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