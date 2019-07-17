Kabızlığın çaresi 10’da

Yanlış beslenme alışkanlıkları, sindirim sıkıntılarını beraberinde getiriyor. Bunların arasında en çok görüleni olan kabızlık, yaşamı olumsuz etkiliyor. Kabızlık; kalın bağırsak tümörleri, hormonal bozukluklar, kullanılan ilaçlar, su-tuz eksiklikleri hastalıklarının da belirtisi olabiliyor. Gastroenteroloji Uzmanı Dr. Öğr. Gör. Ekrem Aslan, kabızlık problemi olanlara şunları öneriyor: SEBZE VE MEYVE YIYIN
Günlük aldığınız sıvı miktarını arttırın. Katı ağırlıklı beslenme, kabızlığa neden olur.
Liften zengin gıdaları tüketmek kabızlığı engellemeye yardımcı olur. Meyve ve sebzeler zengin lif kaynaklarıdır.
Uzun süreli aç kalmaktan kaçının. Sık aralıklarla az miktarda beslenmek kabızlığı engellemeye yardımcı olur.
Bağırsak hareketlerinin en yoğun olduğu sabah saatlerinde ve yemeklerden sonra tuvaleti kullanmayı alışkanlık haline getirin.
Dışkılamayı ertelemeyin. Tuvaleti ertelemek, kabızlığa neden olabilir.
Spor ve egzersiz yapın. Hareket etmek, bağırsak hareketlerini hızlandırır.
Yüksek miktarda içilen müshil içeren ilaçlardan uzak durun. Bu ilaçlar, bağırsakları tembelleştirir.
Her gün bir avuç kuru erik tüketin. Sabahları içilecek bir fincan kahve bağırsakların çalışmasına yardımcı olur.
Hemoroidler ve makat bölgesindeki çatlaklar, kronik kabızlığa neden olabilir. Makat bölgesinde kaşıntı, kanama veya ağrı yakınmalarınız varsa bir doktora başvurun.
Kabızlık şikayetiniz 6 aydan kısa süredir varsa, yaşınız 50'nin üzerindeyse, kabızlığa eşlik eden kansızlık, makattan kanama veya kilo kaybı yakınmanız varsa mutlaka bir gastroenteroloğa başvurun ve kolonoskopi yaptırın.
Günlük aldığınız sıvı miktarını arttırın. Katı ağırlıklı beslenme, kabızlığa neden olur.
Liften zengin gıdaları tüketmek kabızlığı engellemeye yardımcı olur. Meyve ve sebzeler zengin lif kaynaklarıdır.
Uzun süreli aç kalmaktan kaçının. Sık aralıklarla az miktarda beslenmek kabızlığı engellemeye yardımcı olur.
Bağırsak hareketlerinin en yoğun olduğu sabah saatlerinde ve yemeklerden sonra tuvaleti kullanmayı alışkanlık haline getirin.
Dışkılamayı ertelemeyin. Tuvaleti ertelemek, kabızlığa neden olabilir.
Spor ve egzersiz yapın. Hareket etmek, bağırsak hareketlerini hızlandırır.
Yüksek miktarda içilen müshil içeren ilaçlardan uzak durun. Bu ilaçlar, bağırsakları tembelleştirir.
Her gün bir avuç kuru erik tüketin. Sabahları içilecek bir fincan kahve bağırsakların çalışmasına yardımcı olur.
Hemoroidler ve makat bölgesindeki çatlaklar, kronik kabızlığa neden olabilir. Makat bölgesinde kaşıntı, kanama veya ağrı yakınmalarınız varsa bir doktora başvurun.
Kabızlık şikayetiniz 6 aydan kısa süredir varsa, yaşınız 50'nin üzerindeyse, kabızlığa eşlik eden kansızlık, makattan kanama veya kilo kaybı yakınmanız varsa mutlaka bir gastroenteroloğa başvurun ve kolonoskopi yaptırın.
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