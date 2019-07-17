Kabızlığın çaresi 10’da

Yanlış beslenme alışkanlıkları, sindirim sıkıntılarını beraberinde getiriyor. Bunların arasında en çok görüleni olanyaşamı olumsuz etkiliyor. Kabızlık; kalın bağırsak tümörleri, hormonal bozukluklar, kullanılan ilaçlar, su-tuz eksiklikleri hastalıklarının da belirtisi olabiliyor. Gastroenteroloji Uzmanı Dr. Öğr. Gör. Ekrem Aslan,şunları öneriyor: SEBZE VE MEYVE YIYINLiften zengin gıdaları tüketmek kabızlığı engellemeye yardımcı olur. Meyve ve sebzeler zengin lif kaynaklarıdır.Uzun sürelikaçının. Sık aralıklarla az miktarda beslenmek kabızlığı engellemeye yardımcı olur.Bağırsak hareketlerinin en yoğun olduğu sabah saatlerinde ve yemeklerden sonraDışkılamayı ertelemeyin. Tuvaleti ertelemek, kabızlığa neden olabilir.Yüksek miktarda içilen müshil içeren ilaçlardan uzak durun. Bu ilaçlar, bağırsakları tembelleştirir.Her gün bir avuç kuru erikSabahları içilecekbağırsaklarınçalışmasına yardımcı olur.ve makatbölgesindeki çatlaklar,nedenolabilir. Makat bölgesindekaşıntı, kanama veya ağrıyakınmalarınız varsa birdoktora başvurun.Kabızlık şikayetiniz 6aydan kısa süredir varsa,kabızlığa eşlik eden kansızlık,makattan kanama veya kilokaybı yakınmanızvarsa mutlaka birgastroenteroloğabaşvurun vekolonoskopiyaptırın.