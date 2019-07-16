E vitamini, kalsiyum, fosfor, demir ve magnezyum içeren badem, bağışıklığı güçlendiriyor. Saç ve cilt bakımında faydalı olan bu kuruyemiş, kalp ve damar sağlığını koruyor. Kanserle savaşan badem, özellikle kolon kanseri riskini azaltıyor. Solunum yollarını açarak, öksürüğü kesiyor. Kan şekerini dengeleyen badem, tansiyonu dengeliyor. Lifli yapısıyla kabızlığı bitiriyor. Cildi besliyor ve kırışıklıkları azaltıyor.
- Sağlık
- 16.07.2019
- Gazete
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