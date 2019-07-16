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, bir avuç le formunu koruyor

, formda kalma sırrını paylaştı. Ara öğünlerinde bir avuç yediğini açıkladı. Badem, bağışıklığı güçlendiriyor. Saç ve cilt bakımında faydalı olan bu kuruyemiş, kalp ve damar sağlığını koruyor. le savaşan badem, özellikle kolon kanseri riskini azaltıyor.

Badem güzelleştirir
E vitamini, kalsiyum, fosfor, demir ve magnezyum içeren badem, bağışıklığı güçlendiriyor. Saç ve cilt bakımında faydalı olan bu kuruyemiş, kalp ve damar sağlığını koruyor. le savaşan , özellikle kolon kanseri riskini azaltıyor. Solunum yollarını açarak, öksürüğü kesiyor. Kan şekerini dengeleyen badem, tansiyonu dengeliyor. Lifli yapısıyla kabızlığı bitiriyor. Cildi besliyor ve kırışıklıkları azaltıyor.

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